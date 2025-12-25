FREEMAIL
JAO /

Ibra za Božić razbjesnio vjernike: Je li primjereno ovo što je majstor napravio?

×
Foto: Ipa Sport/abaca/abaca Press/profimedia

Zlatan Ibrahimović Božićnom čestitkom podigao prašinu

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
25.12.2025.
22:12
Ipa Sport/abaca/abaca Press/profimedia
Zlatan Ibrahimović, legendarni bivši nogometaš i 2021. godine uspio je podići prašinu, ovaj put božićnom čestitkom. Na svom službenom Instagramu je svim vjernicima poželio “Merry Chriztmaz”, uz fotografiju na kojoj statua na stolu pokazuje srednji prst čime je, po mnogima, nastavio svoju prepoznatljivu “tradiciju” provokacija...

Sve o Božiću 2025. čitajte na portalu Net.hr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zlatan Ibrahimović (@zlatan)

Objava je u manje od sat vremena skupila gotovo pola milijuna lajkova, no reakcije su bile podijeljene. Dok su jedni njegov potez doživjeli kao šalu i tipični Zlatanov humor, drugi su ga oštro kritizirali. U komentarima su se nizale negativne poruke, pa čak i uvrede, od želja da u idućoj godini ne zabije nijedan pogodak, do neprimjerenih prozivki vezanih uz njegovo podrijetlo.

"Drag si mi, ali nisi normalan", "jado, jadni bahati", "ti podržavaš antikrista", samo su neki od negativnih komentara Ibrinih pratitelja.

Unatoč kritikama, dio pratitelja stao je u njegovu obranu, poručivši da je riječ o ironiji i prepoznatljivom stilu kojim Ibrahimović već godinama privlači pažnju – i na terenu i izvan njega.

"Da, to je tipični Zlatan", "Kakav kralj". 

Zlatanova objava u trenutku pisanja ovog teksta skupila je preko 20 tisuća komentara. 

Zlatan IbrahimovićBožić
