VEČERA ZA 5

'Danas je pravi brđanski obrok': Vladimir najavio svoja jela, Olga se boji da će ostati gladna

'Danas je pravi brđanski obrok': Vladimir najavio svoja jela, Olga se boji da će ostati gladna
Foto: Rtl

Vladimir Anić, najkritičniji kandidat kvarnerskog tjedna, konačno je došao na red

12.3.2026.
12:15
Hot.hr
Rtl
Najkritičniji kandidat kvarnerskog tjedna konačno je došao na red! Vladimir Anić kuha četvrtog dana 'Večere za 5', a ekipu je ugostio u Rijeci. Građevinski radnik uz posao se bavi i boksom te slobodno vrijeme nerijetko provodi u teretani. Najviše voli kuhati kontinentalnu i domaću kuhinju. U show se prijavio jer se voli natjecati, ali dodaje kako mu pobjeda nije toliko bitna.

'Danas je pravi brđanski obrok': Vladimir najavio svoja jela, Olga se boji da će ostati gladna
Foto: Rtl

Sebe opisuje šutljivim i radišnim. "Smatram da dobro kuham, ali vidjet ćemo večeras, jasan je bio u najavi Vladimir. "Očekujem puno od Vladimira", komentirao je Sebastian. Kako bi oduševio uzvanike, Vladimir je osmislio 'Lude gljive' za predjelo, 'Velebitski raj' za glavno jelo te 'Egzotično a slatko' za desert.

Očekivano, glavno jelo skriva velike količine mesa. "Mesa ima kao da je večera za 50, a ne za pet", transparentan je i jasan bio Vladimir. Glavno jelo odlučio je spraviti od svinjetine, teletine, krumpira, tikvica, mrkve i paprike. Dvije vrste mesa iznenadile su Olgu, koja se pobojala da će ostati gladna! "Danas je pravi brđanski obrok, da možeš raditi u šumi", zaključio je Vladimir.

'Danas je pravi brđanski obrok': Vladimir najavio svoja jela, Olga se boji da će ostati gladna
Foto: Rtl

Za predjelo je, pak, spravio gljive. "Nadam se da ih je kupio, da ih nije on brao", otkrio je Sebastian. Nemalo će se iznenaditi gosti kad shvate da ih čekaju jaja, majoneza, rajčica, krastavci, pršut, masline i slanina. Predjelo je bilo u obliku gljiva!

'Egzotično, a slatko' za Vladimira je značilo voćni desert - ananas, banane, jagode...

'Danas je pravi brđanski obrok': Vladimir najavio svoja jela, Olga se boji da će ostati gladna
Foto: Rtl

Jesu li kandidati uzbuđeniji zbog jela ili atmosfere - ne propustite doznati od 17.50 sati na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

