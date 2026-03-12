FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TLO NE MIRUJE /

Jak potres pogodio Grčku: 'Osjetio sam kako se automobil ljulja'

Jak potres pogodio Grčku: 'Osjetio sam kako se automobil ljulja'
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Europski mediteranski seizmološki centar zabilježio je jačinu od 5,1 po Richteru

12.3.2026.
12:06
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Sanjin Strukic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jak potres jačine 5,1 po Richteru pogodio je u četvrtak Grčku. Podrhtavanje tla dogodilo se u 12.14 sati prema lokalnom vremenu, epicentar je bio 88 kilometara jugozapadno od mjesta Lárise, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar. 

"Osjetio sam kako mi se parkirani automobil ljulja", stoji u jednom komentaru na njihovoj platformi.

 

Grčki mediji navode da nije bilo odmah prijavljenih ozbiljnijih šteta ili ozlijeđenih.

Potresi su česti u Grčkoj, koja se nalazi u jednom od najseizmičnijih područja na planetu. Ali rijetko uzrokuju tešku štetu ili smrtne slučajeve. Godine 1999. potres magnitude 5,9 na periferiji Atene usmrtio je 143 osobe, objavio je portal ekathimerini.

POGLEDAJTE VIDEO Brutalnost iranskog režima ledi krv u žilama! Iranac u Zagrebu: 'Ako itko preživi, dokrajčit će ih na ulici'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx