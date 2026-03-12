Jak potres pogodio Grčku: 'Osjetio sam kako se automobil ljulja'

Jak potres jačine 5,1 po Richteru pogodio je u četvrtak Grčku. Podrhtavanje tla dogodilo se u 12.14 sati prema lokalnom vremenu, epicentar je bio 88 kilometara jugozapadno od mjesta Lárise, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar.

"Osjetio sam kako mi se parkirani automobil ljulja", stoji u jednom komentaru na njihovoj platformi.

Grčki mediji navode da nije bilo odmah prijavljenih ozbiljnijih šteta ili ozlijeđenih.

Potresi su česti u Grčkoj, koja se nalazi u jednom od najseizmičnijih područja na planetu. Ali rijetko uzrokuju tešku štetu ili smrtne slučajeve. Godine 1999. potres magnitude 5,9 na periferiji Atene usmrtio je 143 osobe, objavio je portal ekathimerini.

