Svijet gori, a Europa ima problem: Samo jedna zemlja može zbrinuti 85 posto svojih građana

Mreže civilnih skloništa diljem Europe su zanemarene. Nakon što je dron pao blizu britanske baze na Cipru, inspekcije su otkrile da je oko 200 do 2500 registriranih civilnih skloništa na otoku neupotrebljivo. To je ponovno potaknulo raspravu o civilnoj zaštiti i ograničenoj ulozi EU-a.

Inspektori na Cipru otkrili su blokirane parkirne garaže, podrume koji se koriste za skladištenje, skloništa puna otpada i neke lokacije navedene na aplikaciji SafeCY koje nisu mogle biti locirane.

Specijalizirani timovi, uključujući građevinske inženjere Ministarstva unutarnjih poslova i osoblje raznih agencija, mobilizirani su kako bi ubrzali provjere. Intenzivne provjere započele su 1. ožujka, a dva dana kasnije uslijedile su upute za čišćenje skloništa.

Međutim, Cipar tek ističe problem koji postoji na cijelom kontinentu: mreže civilnih skloništa stvorene tijekom Hladnog rata su se pogoršale, a EU nema izravne ovlasti za rješavanje tog pada, piše Euronews.

Što EU može, a što ne može

Izravna vlast EU-a je vrlo ograničena. Prema članku 196. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, odgovornost za civilnu zaštitu leži na svakoj državi.

EU može pomagati ili koordinirati, ali ne može prisiljavati na izgradnju skloništa, financirati bunkere ili postavljati tehničke zahtjeve.

Ono što EU kontrolira jest kapacitet za hitne intervencije. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (UCPM), koji djeluje putem Centra za koordinaciju hitnih intervencija, omogućuje državama članicama da zatraže pomoć kada su nacionalni kapaciteti preopterećeni.

U odgovoru se može mobilizirati rezerva EU-a rescEU, zaliha privremenih skloništa koja se mogu rasporediti. Ali, u pitanju su modularne jedinice, šatori i montažni kampovi odnosno, infrastruktura za raseljavanje, a ne bunkeri civilne obrane otporni na eksplozije.

Koliko košta rescEU i čemu služi?

EU je obvezala više od 196 milijuna eura za rezerve skloništa rescEU-a u šest država članica za razdoblje od 2021. do 2027.

Švedska ima najveće rezerve: 40,4 milijuna eura u zalihama financiranim od strane EU-a, sposobnim za smještaj 36.000 ljudi, uključujući zimske jedinice s toaletima i tuševima, pohranjene u Vålbergu i Kristinehamnu. Njima upravlja Švedska agencija za civilne nepredviđene situacije.

Poljska gradi šest mobilnih "kontejnerskih gradova", od kojih se svaki može sastaviti za 10 do 14 dana, po cijeni od 35,5 milijuna eura.

Hrvatska, Slovenija, Španjolska i Rumunjska imaju dodatne zalihe.

Bilo koja država članica EU-a, uključujući Cipar, može zatražiti ove rezerve putem UCPM-a. EU pritom pokriva do 100 posto troškova prijevoza i logistike.

Međutim, ove rezerve namijenjene su scenarijima raseljavanja poput poplava, potresa ili kretanja stanovništva zbog sukoba, a ne za sklonište civila na mjestu napada.

Cipar bi mogao podnijeti zahtjev za domaćinstvo vlastite rezerve rescEU, poput švedskog modela, koristeći financiranje EU-a umjesto nacionalnih resursa. Zahtjev do danas nije podnesen.

Iskustvo rata u Ukrajini

Najznačajniji test kapaciteta EU-a za hitne smještaje dogodio se nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Kroz UCPM, EU je isporučio više od 140.000 tona pomoći u ukupnoj vrijednosti od 796 milijuna eura.

Pomoć namijenjena isključivo skloništima iznosila je 62,3 milijuna eura, uključujući više od 3000 montažnih stambenih jedinica za 30.000 ljudi, 16.000 kreveta i milijune deka i šatora.

Zalihe su se kretale kroz logistička središta u Poljskoj i Rumunjskoj prije nego što su stigle do područja na prvoj crti bojišnice, uključujući Harkiv, Donjeck i Zaporižje, koje su primile otprilike 50 do 60 posto artikala za skloništa.

Operacija je potvrdila da se EU može mobilizirati brzo i u velikim razmjerima, ali je također potvrdila i svoja ograničenja.

Ukrajinske utvrđene metro stanice i skloništa od bombi izgrađeni su i financirani na nacionalnoj razini; EU je pružio pomoć raseljenim osobama, ali ne i zaštitu onima koji su se sklonili.

Alarmantna slika civilnih skloništa u EU-u

Razlika između država članica EU u pogledu pokrivenosti civilnim skloništima je velika.

Finska upravlja s 50.500 skloništa koja pokrivaju 85 posto njezine populacije od 5,5 milijuna ljudi, a održavaju se u skladu s doktrinom potpune obrane s podrumima dvojne namjene i javnim zgradama integriranima u mrežu.

Nordijske i baltičke države uglavnom su dobro pripremljene, a Estonija i Latvija grade skloništa u školama i bolnicama.

Njemačka ima manje od 600 funkcionalnih bunkera, koji pokrivaju otprilike 0,5 posto stanovništva. Savezna vlada najavila je planove za ulaganje do 30 milijardi eura kako bi se do 2030. stvorio kapacitet za milijun ljudi. Taj program je još uvijek u ranoj fazi natječaja.

Nizozemska gotovo da nema funkcionalnih skloništa nakon desetljeća razgradnje, a nije najavljen ni jedan veći program obnove.

Francuska, Italija i Španjolska također imaju minimalnu pokrivenost - planiranje za hitne slučajeve prvenstveno je usmjereno na prirodne katastrofe, a ne na vojne prijetnje.

Cipar je započeo svoj program skloništa 1999. godine prenamjenom postojećih podzemnih prostora umjesto izgradnje novih. Vlada sada izrađuje zakon kojim se od podzemnih prostora u novim stambenim zgradama zahtijeva da služe kao skloništa, nudeći poticaje za građevinske naknade privatnim investitorima.

O stanju atomskih skloništa u Hrvatskoj više možete pročitati OVDJE.

Kakvu polugu ima Bruxelles

Iako obvezni standardi za skloništa na razini cijele EU nisu mogući, EU može koristiti blaže instrumente politike.

Fond za prevenciju i pripravnost UCPM-a od 1,26 milijardi eura podržava nacionalne procjene rizika, revizije skloništa i prekogranične vježbe.

Mehanizmi međusobnog ocjenjivanja mogli bi pomoći u proširenju finskog modela na druge države.

Nakon krize, kohezijski fondovi mogu se koristiti za nadogradnju skloništa u skladu s klauzulom solidarnosti EU-a.

EU nije pokrenuo nikakve specifične programe usmjerene na trajnu infrastrukturu za civilna skloništa u državama članicama. U okviru trenutnih ciklusa financiranja UCPM-a nisu utvrđene nikakve potpore za spremnost specifične za Cipar.

Za sada, Europa ponovno procjenjuje kapacitete civilne obrane nakon desetljeća pada.

Njemačka ulaže desetke milijardi, Finska je i dalje dobro pripremljena, a Cipar radi na obnovi svoje mreže skloništa.

Resursi EU-a za hitne slučajeve učinkoviti su za odgovor na krize, kao što se vidjelo na primjeru Ukrajine.

Međutim, EU ima ograničen utjecaj na infrastrukturu civilnih skloništa dok nacionalne vlade zadržavaju primarnu odgovornost za ovo važno pitanje.

POGLEDAJTE VIDEO 250 zgrada u Zagrebu i dalje čeka obnovu nakon potresa: 'Bitniji su im muzeji nego zgrade u kojima ljudi žive'