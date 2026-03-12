Iran uzvratio Izraelu: Zračni napadi trajali pet sati, ciljali su i američke baze

Rat na Bliskom istoku ušao je u 13. dan. Izraelska vojska priopćila je da je pokrenula opsežan val napada na Hezbolah u Bejrutu i navela da je pogodila 10 objekata. Tvrdi i da je presrela projektile ispaljene iz Irana.

Napadi Irana povećavaju se u Hormuškom tjesnacu, gdje su tijekom noći zabilježene eksplozije na najmanje još dva tankera.

Cijene nafte nastavljaju rasti, iako su se velike zemlje dogovorile o oslobađanju rekordne količine nafte iz svojih strateških rezervi kako bi pokušali smiriti tržište. Na pitanje o ratu s Iranom, američki predsjednik Donald Trump kazao je da SAD "još nije završio".

Intenzivirani iranski napadi na zaljevske zemlje

Izrael napada Teheran i Bejrut, Revolucionarna garda i Hezbolah zajednički uzvratili

Iranski predsjednik među uvjetima za kraj rata traži 'jamstva protiv buduće agresije'

6.17 - Iranski predsjednik Masud Pezeškian postavio je u srijedu navečer uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama, a među njima su "čvrsta međunarodna jamstva" koja će osigurati trajni prekid svih napada.

"U razgovoru s čelnicima Rusije i Pakistana, ponovno sam potvrdio iransku predanost miru u regiji. Jedini način da se okonča ovaj rat - koji su pokrenuli cionistički režim i Sjedinjene Države - jest priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije", objavio je iranski predsjednik na X-u.

Nije precizirao na koja prava misli. Promatrači iranske unutarnje politike kažu da je Pezeškian možda mislio na imenovanje novog vrhovnog vođe i potrebu za međunarodnim priznanjem.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije ovog tjedna da "nije zadovoljan" imenovanjem Modžtabe Hameneija za novog iranskog vjerskog vođu i šefa države, rekavši da bi sin ubijenog Alija Hameneija trebao očekivati ​​značajne poteškoće. "Ne vjerujem da može živjeti u miru", rekao je Trump.

Izrael napada Teheran i Bejrut, Revolucionarna garda i Hezbolah zajednički uzvratili

6.13 - Izraelska vojska objavila je u rano ujutro u četvrtak da je pokrenula napade "velikih razmjera" na Teheran i na južna predgrađa Bejruta, dok su Iranska revolucionarna garda i Hezbolah priopćili da su zajedničkim snagama izveli zračne napade na Izrael. "Izraelska vojska započela je val velikih napada u Teheranu", objavila je vojska na Telegramu.

Ranije je glasnogovornik izraelske vojske, pukovnik Avichay Adraee rekao da će "uskoro djelovati znatnom silom" protiv proiranskog libanonskog pokreta.

U izraelskim napadima na istočni Libanon u srijedu ubijeno je osam osoba, a ranjene su tri osobe, izvijestilo je libanonsko ministarstvo zdravstva, nakon još jednog dana granatiranja izraelske vojske koja tvrdi da joj je meta proiranski Hezbolah. Još četiri osobe poginule su u Burj al-Shemaliju na jugu zemlje, a 17 ih je ranjeno u nizu napada na južna predgrađa Bejruta, prema istom izvoru. Novinari AFP-a izvijestili su o teškom bombardiranju Bejruta.

Zračni napadi Irana i Hezbolaha

Iranski mediji prenijeli su u četvrtak priopćenje Revolucionarne garde prema kojemu je Iran proveo zajedničku i integriranu operaciju zračnih napada sa svojim libanonskim saveznikom Hezbolahom protiv Izraela.

"Zajednička i integrirana operacija gardijskog korpusa i libanonskog otpora" sastojala se od "kontinuirane vatre projektila tijekom pet sati" koje su ispaljivali gardisti te dronova i projektila Hezbolaha na "više od 50 ciljeva" na izraelskom teritoriju, navodi se u priopćenju koje su prenijele novinske agencije Fars i Tasnim.

Koordinirani napadi bili su usmjereni na izraelske vojne baze u Haifi na sjeveru, Tel Avivu i Beer Shevi na jugu, priopćila je iranska vojska.

🚨BREAKING: Coordinated Iran–Hezbollah attack currently underway over central Israel.

Revolucionarna garda ciljala je i američke baze u Al-Kharju u Saudijskoj Arabiji i Al-Azraqu u Jordanu. U Saudijskoj Arabiji izdana su upozorenja, ali nije prijavljena nikakva šteta, prema dopisnicima AFP-a, dok Jordan nije izvijestio o napadima na svom teritoriju.

Ranije u srijedu, Izrael je ciljao gusto naseljeno područje u srcu libanonske prijestolnice, desetog dana rata s Hezbolahom u kojem je poginulo više od 600 ljudi, a stotine tisuća raseljeno. Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku 2. ožujka kada je proiranski Hezbolah iz solidarnosti s Iranom počeo s napadima na Izrael.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u srijedu navečer Izrael i Hezbolah da prekinu napade nakon što je razgovarao sa svojim libanonskim kolegom Josephom Aounom. "Hezbolah je napravio veliku pogrešku prisiljavajući Libanon na sukob s Izraelom. Mora odmah prekinuti svoje napade. Sa svoje strane, Izrael mora jasno odustati od kopnene ofenzive u Libanonu", napisao je Macron na X-u.