IMAMO RASPORED /

Sada sve znamo! Ove ekipe će se boriti za naslov prvaka Europske lige

Sada sve znamo! Ove ekipe će se boriti za naslov prvaka Europske lige
Foto: PROFIMEDIA

Naslov brani Tottenham, koji je prošle sezone u finalu svladao Manchester United 1:0

20.3.2026.
7:20
Sportski.net
Poznati su svi četvrtfinalisti UEFA Europske lige nakon uzvrata osmine finala, a potvrđen je i raspored do same završnice.

Parovi četvrtfinala

Braga – Real Betis

Freiburg – Celta Vigo

Porto – Nottingham Forest

Aston Villa – Bologna

Betis je prošao nakon uvjerljivih 4:0 protiv Panathinaikosa, Porto je izbacio Stuttgart s ukupnih 4:1, a Aston Villa potvrdila prolaz protiv Lillea (3:0 ukupno). Nottingham Forest je slavio na jedanaesterce protiv Midtjyllanda, Celta je nadigrala Lyon 2:0, dok je Bologna izbacila Romu s ukupnih 4:3.

Četvrtfinala su na rasporedu 9. i 16. travnja, polufinala 30. travnja i 7. svibnja, a finale će se igrati 20. svibnja 2026. u Istanbulu.

Naslov brani Tottenham, koji je prošle sezone u finalu svladao Manchester United 1:0. Europa liga sada ulazi u najnapetiju fazu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
