PREKO BARE /

Plenković najavio odlazak na SP: Otkrio i na koju utakmicu Hrvatske stiže

Plenković najavio odlazak na SP: Otkrio i na koju utakmicu Hrvatske stiže
Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Dogovaramo bilateralni sastanak s kanadskim premijerom'

15.5.2026.
17:52
Hina
Igor Soban/PIXSELL
Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je u petak da će nazočiti utakmici Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Paname, koja je na rasporedu 23. lipnja u Torontu, što bi se preklapalo s njegovim službenim posjetom Kanadi. 

"U ovom trenutku gledamo da odemo na drugu utakmicu grupe u Kanadi. Dogovaramo bilateralni sastanak s kanadskim premijerom Carneyjem", izjavio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske tijekom boravka na FIBA 3x3 World Tour košarkaškom natjecanju u Zadru.

Premijer Plenković je poznat kao zaljubljenik u košarku, a pohvalio je organizaciju natjecanja u tzv. uličnoj košarci koja je stekla status olimpijskog sporta.

"Ovo je super. Košarka 3×3 postaje sve popularniji olimpijski sport. Drago mi je da je ovaj World Tour došao u Zadar. Mislim da to popularizira košarku", rekao je Plenković te istaknuo dugogodišnju košarkašku tradiciju Zadra i Dalmacije.

“Kod nas se svugdje igra košarka, ali u Zadru se igra sjajna košarka desetljećima. Basket se u Dalmaciji igra oduvijek."

Premijer je pohvalio i podršku lokalnih i državnih institucija organizaciji turnira i istaknuo da ovakva natjecanja pozitivno utječu na približavanje sporta mlađim generacijama.

Andrej PlenkovićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko PrvenstvoHrvatska ReprezentacijaToronto
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
