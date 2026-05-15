Poznate cijene ulaznica za utakmice Hrvatske uoči SP-a: Morat će se duboko posegnuti u džep

Svjetsko prvenstvo je pred vratima, a reprezentaciju Hrvatske uoči puta na Mundijal još čekaju dvije pripremne utakmice u Lijepoj našoj.

Protiv Belgije 2. lipnja na Rujevici i protiv Slovenije 7. lipnja u Varaždinu. HNS je tim povodom objavio kako će prodaja ulaznica krenuti 18. svibnja u 13 sati na njihovom portalu te na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama.

Pretprodaja ulaznica od 18. svibnja do 1. lipnja putem interneta:

- Zapad (Z6) 50 €

- Zapad (Z3, Z4, Z7, Z8) 45 €

- Zapad (Z1, Z2, Z9, Z10) 40 €

- Istok sredina (I2, I3, I4) 40 €

- Istok (I1, I5) 35 €

- Sjever/Jug 25 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (2. lipnja) putem interneta:

- Zapad (Z6) 55 €

- Zapad (Z3, Z4, Z7, Z8) 50 €

- Zapad (Z1, Z2, Z9, Z10) 45 €

- Istok sredina (I2, I3, I4) 45 €

- Istok (I1, I5) 40 €

- Sjever/Jug 30 €

Cijene ulaznica za utakmicu Hrvatska - Slovenija na Gradskom stadionu u Varaždinu:

Pretprodaja ulaznica od 18. svibnja do 6. lipnja isključivo putem interneta:

Zapad: 50 €

Istok: 40 €

Jug: 20 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (7. lipnja) isključivo putem interneta:

Zapad: 55 €

Istok: 45 €

Jug: 25 €

Sve ulaznice se nalaze isključivo u HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone te više nema mogućnosti ispisivanja ulaznica. Kupovina se i dalje obavlja na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali ćete sada, umjesto ispisivanja, ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji, s kojom ćete ući na stadion. Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće ("print at home") više nije dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica unutar svoje mobilne aplikacije dobit će svi kupci nekoliko dana prije utakmice, putem e-pošte prijavljene kod kupovine ulaznica.

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice. Kod unosa osobnih podataka kod svake osobe trebati unijeti još i e-mail adresu na koju će biti vezana mobilna aplikacija na koju će se dostaviti mobilna ulaznica. Najbolje je da svatko ima ulaznicu na svome mobitelu i da se kod svake osobe unese njegova e-mail adresa, a za one osobe koje nemaju e-mail adresu ili koje nemaju mobilne telefone na koji mogu preuzeti aplikaciju treba upisati e-mail adresu nekoga tko će s tom osobom ući na stadion i onda kod sebe imati ulaznicu za sebe i za tu osobu.