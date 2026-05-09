Ovo je dosada neviđeno: FIFA sprema čak tri ceremonije za Svjetsko prvenstvo

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. započet će s tri ceremonije otvaranja koje će prethoditi prvim utakmicama triju zemalja domaćina: Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, objavila je FIFA.

"Počevši s Mexico Cityjem, a nastavljajući sljedećih dana s Torontom i Los Angelesom, ove će ceremonije spojiti glazbu, kulturu i nogomet na način koji odražava i individualnost svake nacije i jedinstvo koje definira ovaj turnir. To je snažan način za početak istinski globalne proslave," poručio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Najveće Svjetsko prvenstvo u povijesti počinje 11. lipnja u Mexico Cityju utakmicom između Meksika i Južne Afrike na stadionu Azteca koji će ući u povijest kao prvi koji je ugostio utakmice na tri World Cupa.

Uoči početka utakmice održat će se svečana ceremonija na kojoj će nastupiti Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana i Tyla.

"Bit će to proslava zvuka, boja i značenja," objavila je krovna nogometna organizacija.

Kanada će imati vlastitu ceremoniju 12. lipnja u Torontu prije susreta s Bosnom i Hercegovinom, kao i Sjedinjene Američke Države kasnije istog dana u Los Angelesu prije otvaranja utakmice reprezentacije SAD-a protiv Paragvaja.

U sklopu showa na BMO Fieldu nastupit će svjetski poznati umjetnici, uključujući Alanis Morissette, Alessiu Caru, Elyannu, Jessie Reyez, Michaela Bublea, Noru Fatehi, Sanjoya, Vegedreama i Williama Princea.

"Svečanost otvaranja u Torontu bit će snažan odraz kanadskog identiteta i energije koja okružuje SP. Kroz glazbu, kulturu i nezaboravne nastupe, dočekat ćemo svijet proslavom koja je jedinstveno kanadska, a istovremeno povezana s većom pričom koja se odvija diljem Meksika i Sjedinjenih Država. Bit će to trenutak ponosa, jedinstva i iščekivanja dok Kanada zauzima svoje mjesto na najvećoj nogometnoj pozornici," dodao je Infantino.

Kasnije tog dana, američka kantautorica Katy Perry bit će glavna zvijezda ceremonije otvaranja uoči utakmice američke reprezentacije protiv Paragvaja u Los Angelesu, gdje će nastupiti i rap zvijezda Nayvadius Wilburn, poznatiji kao Future. U programu su i Anitta, LISA, Rema i Tyla.

"Postava umjetnika odražava kulturnu raznolikost Sjedinjenih Država i živost njihovih brojnih dijaspora, ističući bogat utjecaj nacije na glazbu, zabavu i pop kulturu, a istovremeno pokazujući moć glazbe da okupi ljude diljem zemlje," poručio je predsjednik FIFA-e.

Skorašnje Svjetsko prvenstvo prvi put se održava u tri zemlje, a nastupit će rekordnih 48 reprezentacija među kojima i hrvatska vrsta koja je na zadnja dva World Cupa osvojila srebro (2018) i broncu (2022).

