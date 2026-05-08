SKUPO I PREDSJEDNIKU

Konačno se ne slažu Trump i Infantino: 'Ni ja ne bih toliko platio'

Foto: BONNIE CASH/UPI/Profimedia

Za prvu utakmicu SAD-a protiv Paragvaja morali bi iskeširati oko tisuću dolara

8.5.2026.
9:11
Sportski.net
Do Svjetskog prvenstva ostalo je samo malo više od mjesec dana. Puno se pričalo i još se priča o jako visokim cijenama ulaznica za utakmice u SAD-u, Meksiku i Kanadi

Za prvu utakmicu SAD-a protiv Paragvaja morali bi iskeširati oko tisuću dolara. Ta je cijena previsoka čak i za američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Nisam znao da je cifra tolika. Volio bih biti na utakmici, ali niti ja ne bih toliko platio, moram bit iskren", kazao je Trump za New York Post

Prosječna cijena ulaznice za finale iznosi gotovo 13.000 dolara, u usporedbi s oko 1.600 dolara za prvenstvo 2022. godine. No, predsjednik je, čini se, sugerirao da bi njegova administracija mogla proučiti pretjerane cijene, izražavajući zabrinutost da bi mogle isključiti navijače radničke klase koje ubraja u svoju biračku bazu.

"Ako ljudi iz Queensa i Brooklyna i svi ljudi koji vole Donalda Trumpa ne mogu ići, bio bih razočaran, ali, znate, istovremeno je to nevjerojatan uspjeh. Volio bih da mogu ići ljudi koji su glasali za mene.“ Uspjeh o kojem Trump govori je komercijalni uspjeh prvenstva koji će srušiti sve rekorde. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.SadDonald TrumpCijene Ulaznica
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
