Konačno se ne slažu Trump i Infantino: 'Ni ja ne bih toliko platio'

Do Svjetskog prvenstva ostalo je samo malo više od mjesec dana. Puno se pričalo i još se priča o jako visokim cijenama ulaznica za utakmice u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Za prvu utakmicu SAD-a protiv Paragvaja morali bi iskeširati oko tisuću dolara. Ta je cijena previsoka čak i za američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Nisam znao da je cifra tolika. Volio bih biti na utakmici, ali niti ja ne bih toliko platio, moram bit iskren", kazao je Trump za New York Post.

Prosječna cijena ulaznice za finale iznosi gotovo 13.000 dolara, u usporedbi s oko 1.600 dolara za prvenstvo 2022. godine. No, predsjednik je, čini se, sugerirao da bi njegova administracija mogla proučiti pretjerane cijene, izražavajući zabrinutost da bi mogle isključiti navijače radničke klase koje ubraja u svoju biračku bazu.

"Ako ljudi iz Queensa i Brooklyna i svi ljudi koji vole Donalda Trumpa ne mogu ići, bio bih razočaran, ali, znate, istovremeno je to nevjerojatan uspjeh. Volio bih da mogu ići ljudi koji su glasali za mene.“ Uspjeh o kojem Trump govori je komercijalni uspjeh prvenstva koji će srušiti sve rekorde.

