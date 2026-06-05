Trebali su biti spašeni, umjesto toga ugibali su od gladi: Pronađeno 15 mrtvih pasa

Mršavi, zanemareni i izgladnjeli psi pronađeni su na posjedu udruge za zaštitu životinja u općini Dvor. Umjesto skrbi i zaštite, deseci životinja ondje su, prema nalazima nadležnih službi, živjeli u teškim uvjetima.

Sve je otkriveno prije nekoliko dana nakon dojave, kada je na teren izašla granična policija. Zbog prizora neuhranjenih i uginulih životinja pozvana je i veterinarska inspekcija.

Iz Državnog inspektorata za RTL Danas potvrđeno je da je na lokaciji pronađeno 15 mrtvih pasa te još 35 živih životinja u lošem stanju. Susjedi tvrde da su na problem upozoravali godinama. "To traje već godinama, stalno dolaze neke donacije, kombiji pristižu, nitko ne izlazi, nitko ih ne hrani", rekao je mještanin Dvora Miroslav Drač.

Udruga je registrirana prije više od deset godina, a njezina voditeljica često je putem društvenih mreža tražila donacije za pse. U jednom trenutku na posjedu se, prema dostupnim informacijama, skrbilo o čak 120 pasa.

Načelnik Općine Dvor Nikola Arbutina kaže da je općina u dva navrata sufinancirala cijepljenje pasa, no iz Državnog inspektorata navode kako životinje nisu bile cijepljene. "Mi nismo imali nekih dojava ni prijava od institucija ili građana što se tiče ovakvog postupanja. Ona je kao udruga i kao osoba poznata veterinarskoj inspekciji jer je morala ispoštovati određene mjere za držanje životinja", rekao je Arbutina.

Slučaj zgrozio Hrvatsku

Slučaj je zgrozio i udruge za zaštitu životinja. "Moramo imati jasnu kontrolu svih koji drže životinje. Nitko danas ne mora skrbiti o životinjama, to je izbor, ali s njim dolazi i odgovornost. Zakon vrijedi za sve jednako, bili to pojedinci, udruge ili skloništa", poručio je Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja.

Što će biti s preživjelim psima i mačkama još nije poznato. Dio pasa preuzet će sklonište u Sisku, dok se za manje pse koji su ostali u kući udruge traži privremeni ili trajni smještaj.

Do tada će o njima, prema najavama, skrbiti općina osiguravanjem hrane i vode. Dok se za preživjele životinje traži novi dom, 45-godišnja voditeljica udruge završila je u pritvoru. Policija je sumnjiči za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja.