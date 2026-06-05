Dvorište Udruge za životinje puno lešina! Šefica u pritvoru, susjedi u šoku od prizora

PU sisačko-moslavačka izvijestila je kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja. Sumnjiče je da je u mjestu Vanići, općina Dvor, teško zanemarivala i izložila nepotrebnim patnjama pse koji su povjereni udruzi za zaštitu životinja koju ona vodi. Nije im omogućila veterinarsku skrb te primjeren prostor za držanje životinja što je dovelo do teškog stanja i neuhranjenosti kao i do uginuća više pasa.

Na mjesto događaja su pristupili i djelatnici veterinarske inspekcije koji su izvršili nadzor te će protiv 45-godišnjakinje podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičena je uz kaznenu prijavu tijekom jučerašnjeg dana predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke, stoji u priopćenju.

Izgladnjeli pas doveden u stanje 'kosti i kože'

24sata piše kako su na mjestu događaja scene potresne. U dvorištu su leševi životinja i izgladnjeli pas koji je doveden do stanja "kosti i kože". Ljudi u zaštitnim odijelima i maskama na licima obavljaju očevid i sanaciju prostora.

"Općina je dobila informacije od policije i događaju i veterinarska inspekcija je bila na terenu i izašao je rješenje da Općina vodi brigu o živim životinjama da osigura vodu i hranu. To su napravili. Također i da riješe leševe. Dogovorena je Agroproteinka da to preuzme i posto je Ivana završila u pritvoru Općina ima obvezu smještaja živih životinja u sklonište. Posto je riječ o većem broju životinja općina radi na traženju skloništa", rekao je načelnik općine Nikola Arbutina za 24sata. Prema pisanju portala općina je proteklih nekoliko godina osiguravala cijepljenje životinja.

Susjeda je ispričala da je njezin suprug, koji je srčani bolesnik, bio prisutan na pretrazi.

"Kada je vidio to u toj kući strave dva dana nije mogao spavat. Uopće ne priča o tome jer mu dođe zlo. Užas. Navodno su tražili i drogu", rekla je jedna od prvih susjeda.