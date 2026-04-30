Muškarac u Zagrebu brutalno tukao psa, sve je snimljeno! Imamo reakciju policije

Na društvenim mrežama ovih se dana proširila uznemirujuća snimka zlostavljanja psa, ovaj put snimljena u Zagrebu. Na videu se vidi kako muškarac u večernjim satima na ulici drži psa na povodcu te ga udara rukama i nogom. Snimku možete vidjeti OVDJE

Slučaj je prijavljen policiji, a iz Policijske uprave zagrebačka za Net.hr potvrdili su da su postupali po dojavi.

Policija je s komunalnim djelatnicama bila na terenu 28. travnja oko 13.40 sati.

Utvrđeno niz nepravilnosti

Na lokaciji je zatečen 45-godišnji muškarac te pas pasmine doberman, za kojeg je utvrđeno da je u njegovom vlasništvu. Tijekom nadzora komunalni redari utvrdili su niz nepravilnosti – pas je kupljen i čipiran u Bugarskoj, ali promjena vlasništva nije evidentirana u Republici Hrvatskoj.

Također, utvrđeno je da životinja nije imala adekvatan smještaj niti propisanu oznaku na vratima dvorišta, a potvrđena je i sumnja na zlostavljanje.

"Pas je oduzet vlasniku te je smješten u Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba, dok je o svemu obaviještena veterinarska inspekcija koja će poduzeti daljnje mjere. Postupanje će nastaviti i komunalni redari sukladno Zakonu o zaštiti životinja i gradskim odlukama", poručili su iz zagrebačke policije.

Zlostavljanje životinja velik problem u Hrvatskoj

Cijeli slučaj komentirala je i Udruga za zaštitu životinja "Prijatelji životinja", upozorivši kako je zlostavljanje životinja u Hrvatskoj raširenije nego što to pokazuju službene statistike.

"Zakonski okvir postoji, ali se ne provodi u dovoljnoj mjeri. Velik broj prijava ostaje bez epiloga, a nadležne institucije često ne reagiraju pravovremeno ili učinkovito", ističu iz udruge.

Podsjećaju da Kazneni zakon predviđa kazne zatvora do dvije godine za zlostavljanje životinja, kao i mogućnost oduzimanja životinje te zabranu daljnjeg držanja.

Naglašavaju i kako je nužno pojačati nadzor nad radom komunalnih redara i veterinarske inspekcije te dosljedno provoditi postojeće propise. Uz to, ističu važnost edukacije građana i razvoja empatije prema životinjama.

Unatoč nepovjerenju u sustav, iz udruge pozivaju građane da i dalje prijavljuju slučajeve zlostavljanja i zanemarivanja životinja, ističući kako upravo pritisak javnosti često pokreće konkretne promjene.

