Uznemirujuća snimka zlostavljanja psa u Zagrebu: 'Klečao je koljenom na njemu i tukao ga'
Čitatelj nam je poslao uznemirujuću snimku koja je nastala na križanju Sarajevske ceste i Ukrajinske ulice u Zagrebu
Jeziva i uznemirujuća snimka zlostavljanja psa pristigla je u redakciju Net.hr-a.
Na snimci je prikazan muškarac, odjeven u crno, kako udara psa na povodcu. Čitatelj je u mailu napisao i da je snimka nastala na križanju Sarajevske ceste i Ukrajinske ulice, blizu vojarne Croatia.
"Spodoba u crnoj odjeći i kapuljači s crnim psom i osoba u svjetlijoj jakni i tamnim trapericama sa bijelim psom šetaju dva psa na livadi. Kao kaznu za režanje na drugog psa spodoba je jednog psa više puta udarila rukom u glavu, držala na podu rukama dok je pas cvilio, klečala koljenom na njemu i tukla ga rukom za to vrijeme", napisao je čitatelj uz snimku.
Prijava DORH-u
Čitatelj je naveo i da je podnio kaznenu prijavu DORH-u te da traži sve informacije o počinitelju, njegovom kolegi ili samim psima. Kazao je i da, prema njegovim informacijama, žive u Ulici Božidara Magovca.
Dodao je i da muškarac koji na snimci zlostavlja psa, nije njegov vlasnik.
Zbog ovog uznemirujućeg događaja poslali smo upit DORH-u i MUP-u, a njihove odgovore objavit ćemo kada ih dobijemo.
U nastavku je snimka tog događaja, upozoravamo, snimka je UZNEMIRUJUĆA: