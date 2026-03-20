Uznemirujuća snimka zlostavljanja psa u Zagrebu: 'Klečao je koljenom na njemu i tukao ga'

Jeziva i uznemirujuća snimka zlostavljanja psa pristigla je u redakciju Net.hr-a.

Na snimci je prikazan muškarac, odjeven u crno, kako udara psa na povodcu. Čitatelj je u mailu napisao i da je snimka nastala na križanju Sarajevske ceste i Ukrajinske ulice, blizu vojarne Croatia.

"Spodoba u crnoj odjeći i kapuljači s crnim psom i osoba u svjetlijoj jakni i tamnim trapericama sa bijelim psom šetaju dva psa na livadi. Kao kaznu za režanje na drugog psa spodoba je jednog psa više puta udarila rukom u glavu, držala na podu rukama dok je pas cvilio, klečala koljenom na njemu i tukla ga rukom za to vrijeme", napisao je čitatelj uz snimku.

Prijava DORH-u

Čitatelj je naveo i da je podnio kaznenu prijavu DORH-u te da traži sve informacije o počinitelju, njegovom kolegi ili samim psima. Kazao je i da, prema njegovim informacijama, žive u Ulici Božidara Magovca.

Dodao je i da muškarac koji na snimci zlostavlja psa, nije njegov vlasnik.

Zbog ovog uznemirujućeg događaja poslali smo upit DORH-u i MUP-u, a njihove odgovore objavit ćemo kada ih dobijemo.

U nastavku je snimka tog događaja, upozoravamo, snimka je UZNEMIRUJUĆA: