Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Oštrim predmetom teško ozlijedio maloljetnika

U jednom zagrebačkom parku sinoć je teško ozlijeđen maloljetnik, a policija i dalje intenzivno traži osobu koja je izvela napad.

Prema službenim informacijama policije, incident se dogodio 27. travnja oko 22.40 sati u Gajnicama, na području Parka 101. brigade Hrvatske vojske. Tamo je, prema dosad utvrđenim okolnostima, došlo do fizičkog sukoba u kojem je nepoznati počinitelj oštrim predmetom ozlijedio maloljetnu osobu.

Ozljede su bile ozbiljne pa je mladić hitno prevezen u Kliniku za dječje bolesti, gdje je utvrđeno da se radi o teškim tjelesnim ozljedama. Policija je priopćila da je kriminalističko istraživanje u tijeku te da se i dalje utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog auta propucao muškarca, policija bivšeg kolegu sumnjiče za pokušaj ubojstva