Kobna vožnja u Zagorju: Bez kacige i vozačke udario u ogradu mosta, hitno je hospitaliziran

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak navečer u mjestu Čret, kraj Krapinskih toplica, teško je ozlijeđen 67-godišnji muškarac.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila oko 20 sati kada je vozač mopeda, krećući se preko mosta iznad potoka, izgubio kontrolu nad vozilom. Nije se držao dovoljne udaljenosti od desnog ruba kolnika te je prednjim kotačem udario u metalnu ogradu mosta, nakon čega je pao na cestu.

Policija je utvrdila i da je 67-godišnjak upravljao mopedom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez vozačke dozvole, te da pritom nije koristio zaštitnu kacigu. Ozlijeđeni muškarac prevezen je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

