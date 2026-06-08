Učinite nezaboravnu nagradu mogućom

Zamislite da se na svoj godišnji odmor odvezete u žutom T‑Rocu, i to svojem! Ili da doživite nezaboravno iskustvo čarobne Opatije, luksuzni odmor na Dugom otoku, off-road avanturu na Plitvicama ili tri nezaboravna dana u Slavoniji s vrhunskom gastronomijom, aktivnim odmorom i potpunim opuštanjem?

Da, moguće je! Nagradna igra RBA i Mastercarda traje do 5. srpnja 2026., a sve što vam treba je osobna RBA Mastercard debitna ili kreditna kartica i da njom plaćate gdje god stignete!

Na kraju dva uzbudljiva kruga izvlačenja, ako niste osvojili Mastercard priceless.com iskustvo, sudjelujete u izvlačenju glavne nagrade, a to je žuti Volkswagen T-Roc!

Potrebno je napraviti karticom najmanje deset transakcija u svakom krugu nagradne igre, što uključuje plaćanja na prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu, online kupovine te plaćanja putem mojaRBA aplikacije.

Prijaviti se možete jednostavno putem chata u mojaRBA aplikaciji ili ispunjavanjem prijavnice na službenoj web stranici. Kliknite i saznajte sve detalje o nagradnoj igri i uvjetima sudjelovanja.

Ne propustite priliku osvojiti sjajne nagrade i doživjeti nezaboravna iskustva uz RBA i Mastercard.