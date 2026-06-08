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Škola završava, a u Dalmalandu još vrijede predsezonske cijene

Škola završava, a u Dalmalandu još vrijede predsezonske cijene
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Foto: Promo

Završetkom školske godine počinju i dugo očekivani ljetni praznici, a mnoge obitelji upravo tada traže idealno mjesto za prvi pravi izlet ljeta. U Dalmaland Fun & Water Parku posjetitelje tijekom lipnja očekuju atrakcije za sve generacije, ali i još nekoliko dana predsezonskih cijena prije početka glavne ljetne sezone.

8.6.2026.
15:55
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Vikend 13. i 14. lipnja, odmah nakon završetka škole, idealna je prilika za obiteljski dan ispunjen zabavom, adrenalinskim atrakcijama i osvježenjem u aquaparku, a predsezonske cijene ulaznica vrijedit će i tijekom 17., 18. i 19. lipnja.

Škola završava, a u Dalmalandu još vrijede predsezonske cijene
Foto: Promo

Predsezonske cijene još vrijede

Glavna sezona i sezonske cijene kreću od 20. lipnja, zbog čega je razdoblje do tada odlična prilika za posjet po povoljnijim uvjetima, posebno za obitelji koje žele iskoristiti prve dane školskih praznika za zajednički izlet i zabavu.

Škola završava, a u Dalmalandu još vrijede predsezonske cijene
Foto: Promo

Od 17. lipnja svakodnevni rad

Upravo od 17. lipnja Dalmaland prelazi i na svakodnevni rad, čime službeno započinje puni ljetni ritam zabave i aktivnosti za posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva.

Tijekom ljetnog perioda posjetitelje očekuju brojna događanja, animacijski sadržaji i cjelodnevna zabava za sve uzraste.

Škola završava, a u Dalmalandu još vrijede predsezonske cijene
Foto: Promo

Atrakcije za sve generacije

Posjetitelji mogu birati između adrenalinskih vožnji u Fun Parku, brojnih vodenih atrakcija i tobogana u Water Parku, dječjih zona te popularnog Dino World dijela koji je ove godine dodatno proširen novim dinosaurima i sadržajima.

Škola završava, a u Dalmalandu još vrijede predsezonske cijene
Foto: Promo

“Lipanj je mnogima omiljeno razdoblje za posjet jer još nema velikih ljetnih gužvi, a vremenski uvjeti idealni su za cjelodnevni boravak u parku. Posebno nas veseli dolazak obitelji koje prve dane školskih praznika žele provesti zajedno, u opuštenoj i zabavnoj atmosferi”, poručuju iz Dalmalanda.

Škola završava, a u Dalmalandu još vrijede predsezonske cijene
Foto: Matija Lipar

Više informacija o radnom vremenu, vrstama ulaznica i aktualnim cijenama dostupno je na službenoj web stranici Dalmalanda: https://www.dalmaland.com/cjenik

Posjetitelji novosti, aktualne događaje i sadržaj iz parka mogu pratiti i putem službenih društvenih mreža Dalmalanda na Facebooku, Instagramu i TikToku.

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