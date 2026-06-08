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VEČERAS U 23.05 /

Prije nego ode u Ameriku, Mojmiri u studio stiže Zlatko Dalić: Što biste ga pitali?

Prije nego ode u Ameriku, Mojmiri u studio stiže Zlatko Dalić: Što biste ga pitali?
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

I vi postavite izborniku pitanje

8.6.2026.
15:52
RTL Direkt
Goran Kovacic/PIXSELL
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Mnogima je bio nepoznat kad je prvi put sjeo na klupu Hrvatske nogometne reprezentacije, a nakon skoro devet godina - postao je definitivno najbolji izbornik na klupi Vatrenih. 

Bez obzira na to što živimo u državi u kojoj ima malo manje od 4 milijuna izbornika i svatko ima štošta za reći, Zlatko Dalić vodi nas na treće Svjetsko nogometno prvenstvo i s 26 igrača ide u pohod na treću medalju.

Postao je 13. po redu, simbolika nije bila dobra, ali on je dokazao suprotno. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, drugo mjesto u Ligi nacija, a tko zna što nas još čeka za malo više od mjesec dana kada završi SP. 

Sutra ujutro Vatreni kreću za Ameriku, ali prije toga Zlatko Dalić sjest će u studio RTL Direkta gdje će Mojmiri Pastorčić otkriti što nas sve očekuje. 

Naravno i vi imate priliku izborniku postaviti pitanje:

Gledamo se večeras u 23.05 na RTL Televiziji.

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