Prije nego ode u Ameriku, Mojmiri u studio stiže Zlatko Dalić: Što biste ga pitali?

Mnogima je bio nepoznat kad je prvi put sjeo na klupu Hrvatske nogometne reprezentacije, a nakon skoro devet godina - postao je definitivno najbolji izbornik na klupi Vatrenih.

Bez obzira na to što živimo u državi u kojoj ima malo manje od 4 milijuna izbornika i svatko ima štošta za reći, Zlatko Dalić vodi nas na treće Svjetsko nogometno prvenstvo i s 26 igrača ide u pohod na treću medalju.

Postao je 13. po redu, simbolika nije bila dobra, ali on je dokazao suprotno. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, drugo mjesto u Ligi nacija, a tko zna što nas još čeka za malo više od mjesec dana kada završi SP.

Sutra ujutro Vatreni kreću za Ameriku, ali prije toga Zlatko Dalić sjest će u studio RTL Direkta gdje će Mojmiri Pastorčić otkriti što nas sve očekuje.

Naravno i vi imate priliku izborniku postaviti pitanje:

Gledamo se večeras u 23.05 na RTL Televiziji.