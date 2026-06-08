Roger Federer se (opet) vraća na teren

Legendarni Roger Federer, po mnogima najbolji tenisač u povijesti, najavio je povratak na teren u New Yorku 25. kolovoza ove godine na egzibiciji na US Openu.

Federer će zaigrati u programu koji se zove "Roger Federer: An Icon Returns to New York" i uz njega će nastupiti ilegendarni tenisači Roddick, McEnroe i Agassi.

Za Federera, koji je na ovom stadionu osvojio pet uzastopnih naslova od 2004. do 2008. godine, povratak ima posebno značenje.

"US Open je za mene uvijek bio jedan od najposebnijih turnira", izjavio je Federer. "Toliko nezaboravnih trenutaka u mojoj karijeri dogodilo se u New Yorku, a stadion Arthur Ashe je mjesto koje mi puno znači. Nedostajala mi je ta atmosfera i nevjerojatna energija koju navijači donose svake godine."

Povratak će se dogoditi samo nekoliko dana prije njegova primanja u Međunarodnu tenisku kuću slavnih.

Ovo nije prvi put da Federer uzima reket u ruke nakon službenog oproštaja 2022. godine. Švicarski maestro već je oduševio publiku u nekoliko navrata, uključujući egzibicijske mečeve u Šangaju krajem 2025. i na Australian Openu početkom 2026. godine.