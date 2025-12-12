FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRALJ SE VRAĆA /

Tri godine nakon odlaska u mirovinu, Roger Fereder potvrdio šokantan povratak na teren

Tri godine nakon odlaska u mirovinu, Roger Fereder potvrdio šokantan povratak na teren
×
Foto: Hector Retamal/afp/profimedia

Povratak kralja: Roger Federer ponovno na terenu Australian Opena

12.12.2025.
17:06
Sportski.net
Hector Retamal/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teniska legenda Roger Federer, tri godine nakon emotivnog oproštaja od profesionalne karijere, najavio je povratak na terene Melbourne Parka. Švicarac će 2026. godine zaigrati na posebnom ekshibicijskom meču u sklopu svečanog otvaranja Australian Opena, turnira koji je prozvao "Happy Slam".

Bitka legendi na svečanom otvaranju

Federer će nastupiti 17. siječnja 2026. u "Bitci bivših svjetskih brojeva 1", dan prije početka glavnog ždrijeba. Na Rod Laver Areni pridružit će mu se još tri teniske ikone: Andre Agassi, Pat Rafter i Lleyton Hewitt. Ovaj zvjezdani događaj bit će prvi takve vrste u 120-godišnjoj povijesti turnira. "Jedva čekam ponovno doći i stvoriti nove fantastične trenutke s australskim navijačima", izjavio je Federer, koji se od profesionalnog tenisa oprostio u rujnu 2022. godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Roger Federer (@rogerfederer)

Zašto se Federer smatra jednim od najvećih?

Status jednog od najvećih tenisača svih vremena Federer je zaslužio kombinacijom nevjerojatnih uspjeha, jedinstvenog stila i sportskog duha.

Dominacija u brojkama

Osvojio je 20 Grand Slam naslova, uključujući rekordnih osam Wimbledona. Svjetski broj 1 bio je ukupno 310 tjedana, od čega drži apsolutni rekord od 237 uzastopnih tjedana na vrhu ATP ljestvice.

Poezija u pokretu

Njegov elegantan i svestran stil igre, s tečnim jednoručnim bekendom, donio mu je milijune obožavatelja diljem svijeta. Smatra se igračem koji je tenis podigao na novu estetsku razinu. Uz to, poznat je po iznimnom sportskom ponašanju, za koje je čak 13 puta nagrađen.

Povratak u Melbourne bit će prilika za australsku publiku da se oprosti od legende na način na koji nisu mogli 2022. godine. Iako meč neće imati natjecateljski značaj, ponovni izlazak "Maestra" na teren zasigurno će izazvati emocije i podsjetiti svijet na zlatno doba tenisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Postavili smo ključna pitanja Mariju Kovačeviću: Odgovori su sve iznenadili

 

Roger FedererAustralian OpenMečMirovinaPovratak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRALJ SE VRAĆA /
Tri godine nakon odlaska u mirovinu, Roger Fereder potvrdio šokantan povratak na teren