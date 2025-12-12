Tri godine nakon odlaska u mirovinu, Roger Fereder potvrdio šokantan povratak na teren

Teniska legenda Roger Federer, tri godine nakon emotivnog oproštaja od profesionalne karijere, najavio je povratak na terene Melbourne Parka. Švicarac će 2026. godine zaigrati na posebnom ekshibicijskom meču u sklopu svečanog otvaranja Australian Opena, turnira koji je prozvao "Happy Slam".

Bitka legendi na svečanom otvaranju

Federer će nastupiti 17. siječnja 2026. u "Bitci bivših svjetskih brojeva 1", dan prije početka glavnog ždrijeba. Na Rod Laver Areni pridružit će mu se još tri teniske ikone: Andre Agassi, Pat Rafter i Lleyton Hewitt. Ovaj zvjezdani događaj bit će prvi takve vrste u 120-godišnjoj povijesti turnira. "Jedva čekam ponovno doći i stvoriti nove fantastične trenutke s australskim navijačima", izjavio je Federer, koji se od profesionalnog tenisa oprostio u rujnu 2022. godine.

Zašto se Federer smatra jednim od najvećih?

Status jednog od najvećih tenisača svih vremena Federer je zaslužio kombinacijom nevjerojatnih uspjeha, jedinstvenog stila i sportskog duha.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dominacija u brojkama

Osvojio je 20 Grand Slam naslova, uključujući rekordnih osam Wimbledona. Svjetski broj 1 bio je ukupno 310 tjedana, od čega drži apsolutni rekord od 237 uzastopnih tjedana na vrhu ATP ljestvice.

Poezija u pokretu

Njegov elegantan i svestran stil igre, s tečnim jednoručnim bekendom, donio mu je milijune obožavatelja diljem svijeta. Smatra se igračem koji je tenis podigao na novu estetsku razinu. Uz to, poznat je po iznimnom sportskom ponašanju, za koje je čak 13 puta nagrađen.

Povratak u Melbourne bit će prilika za australsku publiku da se oprosti od legende na način na koji nisu mogli 2022. godine. Iako meč neće imati natjecateljski značaj, ponovni izlazak "Maestra" na teren zasigurno će izazvati emocije i podsjetiti svijet na zlatno doba tenisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Postavili smo ključna pitanja Mariju Kovačeviću: Odgovori su sve iznenadili