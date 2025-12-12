Modrića nikada nitko ovako nije nahvalio. 'Možemo samo žaliti'

Legendarni kapetan hrvatske reprezentacije i osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine, Luka Modrić, nedavno je dobio nagradu "Legenda" koju dodjeljuje poznati talijanski list La Gazzetta dello Sport kao priznanje ljudima koji su dali značajan doprinos svome sportu.

Prije Modrića tu su nagradu dobivali Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Valentino Rossi te još nekoliko sportaša i sportašica koji su ostavili duboki utisak u talijanskom sportu, a Modrić je tek četvrti stranac koji je tu nagradu dobio otkada se ona dodjeljuje, od 2015. Osim njega, tu su čast imali jedino legendarni igrač Lazia i Sampdorije te kasnije trener nekoliko talijanskih klubova Siniša Mihajlović, Zlatan Ibrahimović, te španjolski biciklist Alberto Contador.

Jedan jedini

"Zovu ga Lukita, ali rođen je 1985. i proživio je strahote rata na Balkanu, u kojemu mu je ubijen djed, a on protjeran. Lukita je toliko mlad da je na pragu četrdesete rasplakao Bernabeu, koji nije mogao zamisliti da ga više neće gledati na travnjaku Chamartína (okruga Madrida u kojemu je smješten stadion Real Madrida). Na Bernabeu je stigao 2012. iz Tottenhama, kojeg je nakon 50 godina vratio u Ligu prvaka. Bila je to ugašena Casa Blanca - nije osvojila Ligu prvaka od 2002., a s njim ih je u jedanaest godina stavila u vitrinu čak šest. Onda je u 2018. postao prvi koji je prekinuo desetogodišnju dominaciju Messija i Cristiana Ronalda u utrci za Zlatnu loptu... Inteligencija, klasa, karizma, osjećaj za igru i dodir — prvih je pet kvaliteta koje nam padaju na pamet kada pomislimo na Modrića. U djelu koje hrvatski veznjak izvodi utakmicu za utakmicom te se osobine uvijek stapaju jedna s drugom, dižući na noge Bernabeu, stadion koji je znao izviždati Raula i CR7, Zidanea i Beckhama, Viniciusa i Mbappéa. Ali nikada Lukitu. Jer Hrvat nikada nije iznevjerio ono što traži bijela „parroquia“: trud, predanost, odanost, klasu... Čak i u najmračnijim danima bio je besprijekoran. I zato je još uvijek tu, igrajući na vrhunskoj razini. Luka trči, dribla, asistira, vodi. Za domovinu, za Milan, za sebe. I za univerzalnu publiku, ne samo rossonere," napisala je Gazzetta kada je objavila da je Modrić dobitnik nagrade.

Foto: Ho/afp/profimedia

O Milanu i Svjetskom...

A sada je stigao i intervju s "vječnim mladićem" kome su posvetili tolike hvalospjeve. Modrić je u razgovoru govorio kako je igrati u Milanu, o nadolazećem Svjetskom prvenstvu, treneru Allegriju...

„Sretan sam jer igram u klubu koji je za mene najveći talijanski klub od svih. Uživam svaki dan koji provedem u Milanellu i svaki put kad obučem dres rossonera. Nikada nisam mislio da bih mogao doći u Milan dok sam igrao u Real Madridu, ali u životu se stvari ponekad dogode kada ih najmanje očekuješ. Ostvario mi se san, jer sam od malena navijao za Milan. Iz inozemstva se možda i ne shvaća koliko je Serie A zahtjevna, ali uvjeravam vas da je vaše prvenstvo vrlo teško i kompetitivno. Nisam bio iznenađen jer sam bio spreman: poznajem ga još od djetinjstva kad sam ga gledao na TV-u, a pratio sam ga i svih ovih godina. Znao sam što me čeka i bio sam spreman,“ rekao je Modrić o dolasku u sedmerostrukog prvaka Europe prije nego li se prebacio na trenera Allegrija, za kojeg je imao samo riječi hvale.

Foto: Pacific Press/ddp Usa/profimedia

„On je sjajan trener, pobjednik. Uživam raditi s njim, a iznenadio me svojom osobnošću. Ima veliku sposobnost stvoriti dobar osjećaj u svlačionici jer je naviknut voditi velike šampione: pomaže ti da daš maksimum i drži te smirenim, pa je jednostavnije raditi ono što moraš,“ rekao je Modrić prije nego li je novinar Gazzette započeo bolnu temu za Talijane posljednjih godina — Svjetsko prvenstvo.

„Engleska je... Engleska, jedna od najjačih reprezentacija u opticaju, ali nikoga ne podcjenjujemo. U teškoj smo skupini i moramo se dobro pripremiti. No do Svjetskog prvenstva je još puno vremena i sada se moramo fokusirati na sadašnjost i na Milan, jer želimo nastaviti ovim putem,“ rekao je Modrić prije nego li je iskomentirao situaciju za talijansku nogometnu reprezentaciju, koja nije bila na Svjetskom prvenstvu od 2014. i prvenstva u Brazilu.

"Play-off je uvijek težak, ali želim Italiji da se kvalificira. Čekam vas... Bila bi tragedija preskočiti treće Svjetsko prvenstvo zaredom. Nadam se da ćete se kvalificirati jer će na sljedećem Mundijalu biti sve najbolje reprezentacije, a Italija to jest. Dakle, mora biti tamo," zaključio je Modrić.

Možemo samo žaliti...

"Sjajan četrdesetogodišnjak. To je Luka Modrić, tek stigao u Milan da upali svoja svjetla na San Siru i projicira svoju golemu, bezvremensku klasu. Primjer, kaže se. Eto, ta riječ i dalje ostaje najtočniji opis hrvatskog veznjaka odraslog pod bombama, a sazrelog pod reflektorima Bernabeua. Uzeo je rossonere za ruku, baš kao što to godinama čini s reprezentacijom, s kojom je stigao do 194 nastupa i s kojom će sljedećeg ljeta igrati svoj peti Mundijal. Na posljednja dva bio je drugi i treći.

Foto: Adam Davy, Pa Images/alamy/profimedia

Nama Talijanima ostaje samo jedna žal: stigao je prekasno da obogati naše prvenstvo. Kada je Milan postigao dogovor s njim, bilo je onih koji su gledali njegovu putovnicu, pitanje godina. Ali, kako uvijek podsjeća Carlo Ancelotti, njegov trener kroz šest godina, uključujući posljednje četiri: „Prošle sezone Modrić je bio jedini u momčadi koji nije propustio niti jedan trening.“ Zdrav i snažan, čvrst i uvijek gladan: u Serie A je s Milanom odigrao svih 13 utakmica i drugi je u momčadi po broju minuta. To što se tiče količine. A onda i kvaliteta: 802 uspješna dodavanja, više od 90% onih koje je pokušao, 24 ključna dodavanja, 2 asistencije i jedan gol. Modrić je motor obnovljenog Allegrijevog Milana, prvog na ljestvici," o Modriću — Legendi — stoji na stranicama Gazzette.

