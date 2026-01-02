Nevjerojatna prva godina Trumpovog 'Zlatnog doba': 'Nijedan državnik nikada nije ovako zavrtio svijet'

Bila je ovo godina kojom je dominirao Donald Trump. Munjevitom brzinom donosio je odluke i munjevitom brzinom mijenjao svijet u kojem živimo. Nametao je carine, vrijeđao saveznike, svojatao teritorije, ratovao s novinarima. Nije dobio Nobelovu ali je FIFA-inu nagradu za mir, i pritom još stigao zaraditi 1,8 milijardi dolara.

"Zlatno doba Amerike počinje upravo sada", "kockaš se s Trećim svjetskim ratom", "Europska unija je stvarno pretjerala", "Amerika se vratila", "Te zemlje nas zovu, ljube mi gu**cu".

Furiozno, od prvog dana. Čim se vratio u Bijelu kuću, potpisao je gomilu izvršnih naredbi kojima će, među ostalim, izbaciti SAD iz Pariškog sporazuma i Svjetske zdravstvene organizacije, ili pomilovati 1500 osuđenih za napad na Kapitol. Do kraja godine potpisao ih je 225, bile one u skladu s ustavom ili ne. "Ništa nam neće stajati na putu, jer mi smo Amerikanci. Budućnost je naša, a naše zlatno doba je tek počelo", govorio je već tog prvog dana.

"Ako gledamo od Drugog svjetskog rata naovamo, nema tog državnika, barem ga se ja ne mogu sjetiti, koji je na taj način zavrtio međunarodne odnose, i političke i gospodarske, i u vlastitoj zemlji, ali i sa svijetom", smatra vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

U Kijevu su sigurno mislili da će odmah utihnuti sirene, jer Trump je najavljivao da će rat u Ukrajini završiti u 24 sata. Nije. Bombe su nastavile padati na ukrajinske gradove, a Trumpov prvi susret s Volodimirom Zelenskim ući će u povijest. "Danas je sav dotjeran", rekao je čim je izišao iz auta, ali ruganje s njegovim military lookom bio je najmanji problem - lider napadnute zemlje napadnut je u Ovalnom uredu. "Kockate se s Trećim svjetskim ratom, kockate se s Trećim svjetskim ratom i ovo što radite vrlo je nepristojno prema ovoj zemlji. Zemlji koja vas je podržala puno više nego što su mnogi ljudi rekli da bi trebala", vikao je Trump na Zelenskog.

Tako je bilo s Ukrajincem, prvi susret s Rusom bio je puno srdačniji. Crveni tepih na Aljasci, tapšanje po ruci, vožnja u Zvijeri, predsjedničkom autu. "Puno hvala, Vladimire", rekao je Putin na kraju presice bez pitanja, na što je ovaj njemu rekao - "sljedeći put u Moskvi". Nije bilo ni sljedećeg puta u Moskvi, ni konačnog dogovora, došla je 2026., a rat u Ukrajini traje i dalje.

'Rivijera Bliskog istoka'

Pojas Gaze, najrazorenije mjesto na svijetu. I tu je Trump imao plan, pretvoriti je u rivijeru, luksuzni turističko-gospodarski centar, high-tech metropolis, i sve je to prikazao u viralnom AI videu.

"Ne želim biti sladak, ne želim se praviti pametnim, ali "Rivijera Bliskog istoka", to bi moglo biti nešto veličanstveno", izjavio je u Bijeloj kući uz izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

U listopadu je nakon dvije godine ratnih užasa u Gazi objavljeno primirje, nakon pregovora u kojima je Trumpova administracija odigrala ključnu ulogu. Ipak i dalje je čvrsto uz Izrael i Netanjahua. Ali sve više europskih zemalja priznaje Palestinu. Pa i članice Vijeća sigurnosti. "Objavljujem da Francuska danas priznaje državu Palestinu", obznanio je za govornicom na Općoj skupštini UN-a predsjednik Francuske Emmanuel Macron, Velika Britanija isto je učinila koji dan ranije.

Nobelovu nagradu, koju je silno želio, Trump ipak nije dobio. Možda zato jer je i sam pokazivao teritorijalne pretenzije prema Panami ili Grenlandu. I o tim pretenzijama otvoreno govorio pred Kongresom. "Stvarno nam je potreban za međunarodnu svjetsku sigurnost. I mislim da ćemo ga dobiti. Na ovaj ili onaj način, dobit ćemo ga", tvrdio je Trump pred oba doma Kongresa.

Dan oslobođenja

Za 51. saveznu državu više puta je predlagao Kanadu. A onda svima opalio carine i to nazvao Danom oslobođenja. "Najava predsjednika Trumpa o univerzalnim carinama za cijeli svijet, uključujući Europsku uniju, veliki je udarac svjetskom gospodarstvu", bio je prvi komentar Ursule Von Der Leyen, predsjednice Europske komisije.

"Na neki način nas on doživljava kao svoju Legiju stranaca, koja će po potrebi uskočiti, ako treba, ali ne da budemo ravnopravan čimbenik u odnosu na SAD", kaže bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Zato je sa svim počastima i popratnim promo filmićem u Bijeloj kući primio saudijskog princa Bin Salmana, čovjeka za kojeg je sama CIA utvrdila da je naručio ubojstvo novinara Jamala Khashoggija. I branio ga pred medijima. "Što se tiče ovog gospodina, on je napravio fenomenalan posao. Spominjete nekoga tko je bio izuzetno kontroverzan. Mnogi ljudi nisu voljeli tog gospodina o kojem govorite", govorio je Trump.

'Charlie je inspirirao milijune'

Zato je on volio jednog drugog gospodina, najutjecajnijeg desničarskog političkog aktivista. "Predsjednik Trump je izabran da brani američki način života", govorio je svojim pristašama

Charlie Kirk, koji je ubijen dok se obraćao studentima na sveučilištu u državi Utah, a Trump ga je proglasio mučenikom. "Charlie je inspirirao milijune, a večeras su svi koji su ga poznavali i voljeli ujedinjeni u šoku i užasu", rekao je iste večeri u posebnom obraćanju naciji.

Preimenovao Meksički zaljev

Od "važnijih" odluka, Trump je preimenovao Meksički zaljev u Američki. A i ministarstvo obrane dobilo je novo ime - "mir kroz snagu, donosi vam Ministarstvo rata", kako je najavio ministar rata Pete Hegseth.

Prijateljstvo s Muskom

Zlatno doba došlo je i za najbogatijeg čovjeka na svijetu. "Ovo je motorna pila za birokraciju", vikao je Elon Musk s pozornice. S 300 milijuna dolara Musk je Trumpu bio ključni donator u kampanji, a onda se prometnuo u glavnog operativca za masovna otpuštanja. "Te stvari su samo zdrav razum. Nije to ni drakonsko niti radikalno", govorio je u Ovalnom uredu.

Zavadili su se oko zakona kojeg je Trump nazvao "big beautiful bill", ali to Muska nije puno koštalo. Bome ni Trumpa, od inauguracije je povećao bogatstvo za gotovo 2 milijarde dolara. Zato, prosječnom Amerikancu život nije postao lakši. "Da bi se u Americi stvari promijenile nabolje, treba mijenjati strukture. A strukture se ne mogu promijeniti u deset mjeseci, ne mogu se promijeniti tek tako ni s uvođenjem carina, ne možete ni tek tako narediti cijene, ipak postoji slobodno tržište", tumači Miro Kovač.

Slobode je zato sve manje za imigrante. Otkad je Trump preuzeo vlast, najmanje 600 tisuća ljudi bez dokumenata je deportirano, mnoge su ICE agenti izvlačili iz kuće, pred očima djece rođene u Americi. U neke gradove poslana je i vojska. "Ljudi koji su tamo godinama, neki koji čak imaju i državljanstva, ali su druge boje kože ili su im drugi korijeni. Da ih vi s Nacionalnom gardom doslovce lovite po cesti i vraćate u neke zemlje iz kojih oni jesu ili nisu. Sad se prema odlukama Vrhovnog suda mora ne znam koliko tisuća ljudi vratiti jer su bespravno lišeni slobode i deportirani u zemlje gdje uopće ne pripadaju", objašnjava Mirjana Rakić.

A ako kao novinar takve postupke ili bilo što drugo što predsjednik radi dovedete u pitanje, lako je moguće da će vas "vođa slobodnog svijeta" - izvrijeđati. "Tišina. Stvarno ste odvratni", "Jeste li glupi? Jeste li glupa osoba?, "Tišina, prasice!", samo su neke od rečenica koje je uputio predstavnicima medija, i to mahom novinarkama.

'MAGA svijet krivi ovu pošast za sve'

A osim rata protiv imigranata i medija koji mu ne pašu, vodi i anti woke rat, pa je tako Trump ukinuo DEI, politiku prethodnika da se promiče raznolikost u tvrtkama i institucijama.

"DEI, raznolikost, jednakost i uključivost, MAGA svijet krivi ovu pošast za sve, od požara u Kaliforniji, do napada na ulici Bourbon, do inflacije, do rušenja mosta u Baltimoreu, do toga zašto su vaša djeca zbunjena oko rase sirena", pričao je u The Daily Showu u veljači Jon Stewart. I to Trump jako ne voli, kad ga late night komičari ismijavaju.

Slavio je kad je Stephen Colbert ostao bez emisije, isto poželio i svima drugima koji ga kritiziraju. "Jimmy Kimmel je bio užasan. Neki od tih ljudi. Ako ne mogu pobijediti Jimmyja Kimmela u smislu talenta, onda mislim da ne bih trebao biti predsjednik", rekao je neki dan, na što je Colbert komentirao - "ne možete i ne biste trebali".

Možete misliti koliko mu je tek smetalo kad su u South Parku, među ostalim, ismijavali i njegovu muškost, i to u krevetu sa sotonom. Je li se intimno družio s mladim djevojkama, iz Epsteinovih fileova još nismo doznali.

Ne znamo ni kako će surađivati s komunistom koji od danas vodi New York, kako će izgledati nova zlatna plesna dvorana u Bijeloj kući koju sebi gradi, kako će se ponašati nova flota vojnih brodova, skromno nazvana po vrhovnom zapovjedniku. I hoće li u Venezueli, ili negdje drugdje, krenuti neki novi rat. Budućnost je neizvjesna, od četiri Trumpove godine, prolazi tek prva.