Direkt prešišao Santa Barbaru! Mojmira i ekipa ispisali TV povijest

I tako je Direkt službeno postao emisija s više epizoda od Sante Barbare, koja ih je imala 2137. Lani smo proslavili 10 godina emitiranja, i dokazali da gledatelje ne zanimaju samo sapunice i skandali, senzacije i crnilo, trice i kučine.

Vas je zanimalo i zašto žene žive dulje, i zašto zime više nisu toliko hladne i gdje je nestala sredozemna medvjedica. Zanimalo vas je i što ima za reći i prva transrodna Hrvatica i crni svećenik, i da ne zaboravim najvažnije: tko je Žac?

