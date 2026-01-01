FREEMAIL
SRUŠIO INTERNET /

Sjećate se malog Davida koji samo želi spavati? Posjetili smo ga i provjerili je li se konačno odmorio

S 9 milijuna pregleda na društvenim mrežama mali David najgledaniji je video iz Direkta prošle godine

1.1.2026.
22:39
Dragana Eterović
Rtl Direkt
Nije mu bilo lako. Prvi dan škole, nove obaveze, novi prijatelji, sve oči uprte u njega, a tu je bila i TV ekipa. Pa je prvašić David, iskreno i umorno priznao: "Meni se ide kući, odmarao bih". 

Na pitanje 'jesi li se umorio', David je odgovorio: "Ne, nego mi se spava" i dodao da mu neće nedostajati ljeto i dugo spavanje.

"Neće mi daliti, nego samo hoću spavati", kazao je.  

David se do sada priviknuo 

Prošlo je prvo polugodište, a nas je zanimalo: kako se David prilagodio na nastavu, kolege, rano buđenje, ili mu se i dalje ide kući. Kazao je da mu je draža popodnevna jer se onda može 'malo odmoriti'. 

Postao poznat nakon viralnog videa.

Privikao se David na jutarnju smjenu i na budilicu koja rano zvoni. Privikao se i na sve predmete. Posebno hrvatski i engleski. 

Ali teško mu se bilo priviknuti na to da odjednom svi znaju tko je. Ne samo u školi, ne samo u Kaštelima, nego u cijeloj Hrvatskoj. 

Da na nastavi nije pospan kaže nam i učiteljica, koju ne čudi da je sedmogodišnji David uspio nasmijati cijelu Hrvatsku. 

"To je spontana duhovitost oni su vam svi takvu u prvom razredu i i to je meni najdraže. Jer oni ni ne znaju da su duhoviti a ispadnu samo kad upitaju nešto", kazala je učiteljica engleskog, Dijana Šunjerga.

Iznenađenje za cijelu obitelj

U peti razred iste škole ide njegov brat Rafael. CIjelu je obitelj iznenadilo da je Davidova izjava na prvi dan škole postala viralna. 

"Pa ćaća je sritan, a mater se malo boji jer ono puno pregleda,  a ona misli da ima puno i zločestih ljudi a to je istina, ali može ona to podnit", rekao je Rafael, Davidov brat.

S 9 milijuna pregleda na društvenim mrežama mali David najgledaniji je video iz RTL Direkta prošle godine. 

I tako je David dočekao kraj polugodišta, manje pospan nego prvi školski dan. Srećom praznici su počeli pa će se moći igrati i spavati do mile volje. Barem do novog polugodišta

Viralan VideoPrvasicPrvi Dan školeDavidSpavanje
