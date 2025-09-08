Torba, pernica, bilježnice - sve je spremno, osim Davida: 'Samo hoću spavati'

MUKE PO ŠKOLI /

Torbe, pernice, bilježnice, šestari i vodene boje - sve je odavno spremno. Društvene mreže danas su pune ponosnih roditelja koji su otpratili prvašiće u razred, a oni? Oni su se uredili i spremni su za abecedu i brojeve. Naša ekipa je prvi dan nastave provela je u Kaštelima i otkrila da se školi i buđenju u sedam ujutro ne vesele baš svi.

"Meni se ide kući, odmarao bih. Neće mi faliti ljeto, nego hoću samo spavati", priznao nam je učenik prvog razreda OŠ Bijaći David Kunac.Iako su tek sjeli u školske klupe, spremili su se na sve, da ne bi bilo iznenađenja. Jer pred učenicima je ozbiljnih 175 radnih dana.

Mlađi se raduju, oni malo stariji su zabrinuti na početku školske godine. Kako i ne bi bili, kada sada postaje ozbiljno.U školi s 820 učenika izazovi nisu samo mobiteli, nego i novi plan sigurnosti. A prije svega kako biti primjer djeci. Više pogledajte u prilogu.