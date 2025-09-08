Puž zvonio stanarima, razotkrio ga slinavi trag! Policija: 'Doveli smo ga u red!'

MOOOLIM?! /

Misterij u Njemačkoj. Stanari jedne zgrade pozvali su policiju jer im je netko noćima zvonio na portafon. Nisu mogli spavati, mislili su da je za sve kriva dječja spačka. Istraga je pokazala da ih je cijelo vrijeme zapravo budio jedan puž golać. Mooolim!!!!

Puž je klizio gore dolje po portafonu i tako pritiskao gumbe. Iza ponoći je budio stanare kojima ništa nije bilo jasno kada su shvatili da se zvonjava nastavlja i nakon što je policija stigla.

Puža golaća na kraju je razotkrio slinavi trag. Od cijele priče još je bolje priopćenje njemačke policije: kažu da su životinju doveli u red, podučili je o granicama njenog teritorija, a onda i vratili na obližnju livadu. Eto, slučaj riješen. Više pogledajte u prilogu.