SRETNO VAM BILO /

Mojmira i Direkt o onome što čeka desetke tisuća Hrvata: Minimum 350 eura (2625 kuna) po djetetu!

U ponedjeljak počinje nastava, a to za desetke tisuća roditelja znači: 90 eura za radne bilježnice, 109 eura ruksak, 23 pernica. 100 eura bilježnice, 15 eura omoti. A gdje su još šestari, ravnala, vodene bojice, tenisice, šlape, i sve ostalo. 

Škola je skuplja nego ikad, barem duplo nego prije 5 godina. Povratak u školske klupe možda je malo lakši uz novi školski pribor školarcima… Roditelji pak, iza kojih je financiranje dugog toplog ljeta – drže se za novčanike.  Iz troška, u trošak uz stopu inflacije preko 4% - nije lako.

Račun za odjeću, kako dijete ne bi u školu išlo golo i boso, iznosi gotovo 190 eura. Kada se uračuna i cijena školskog pribora došli smo na 280 eura odnosno 2100 kn. A još nemamo udžbenike i radne bilježnice. Srećom, udžbenici su besplatni a cijene radnih bilježnica kreću se od oko 70 eura na dalje. 

Zbrojimo li sve – dolazimo do minimuma od 350 eura, odnosno 2625 nekadašnjih kuna.

Više pogledajte u prilogu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
5.9.2025.
8:22
Maja Lipovšćak Garvanović
Početak školske GodineTrošakškolski Pribor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx