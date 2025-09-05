Mojmira i Direkt o onome što čeka desetke tisuća Hrvata: Minimum 350 eura (2625 kuna) po djetetu!

SRETNO VAM BILO /

U ponedjeljak počinje nastava, a to za desetke tisuća roditelja znači: 90 eura za radne bilježnice, 109 eura ruksak, 23 pernica. 100 eura bilježnice, 15 eura omoti. A gdje su još šestari, ravnala, vodene bojice, tenisice, šlape, i sve ostalo.

Škola je skuplja nego ikad, barem duplo nego prije 5 godina. Povratak u školske klupe možda je malo lakši uz novi školski pribor školarcima… Roditelji pak, iza kojih je financiranje dugog toplog ljeta – drže se za novčanike. Iz troška, u trošak uz stopu inflacije preko 4% - nije lako.

Račun za odjeću, kako dijete ne bi u školu išlo golo i boso, iznosi gotovo 190 eura. Kada se uračuna i cijena školskog pribora došli smo na 280 eura odnosno 2100 kn. A još nemamo udžbenike i radne bilježnice. Srećom, udžbenici su besplatni a cijene radnih bilježnica kreću se od oko 70 eura na dalje.

Zbrojimo li sve – dolazimo do minimuma od 350 eura, odnosno 2625 nekadašnjih kuna.

Više pogledajte u prilogu.