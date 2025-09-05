Stara Dama, novi izgled: Dobiva klimatizirane vagone i trostruku zaštitu od nesreće

REKONSTRUKCIJA USPINJAČE /

Zagrebačka uspinjača, jedna od najpoznatijih zagrebačkih turističkih atrakcija, trenutačno je u fazi rekonstrukcije. Zagrebačka "Stara Dama" izgrađena je prije 134 godine i zadnju veliku obnovu prošla je prije 50 godina.

Cjelovita građevinska rekonstrukcija započela je početkom ove godine a planirani dovršetak očekuje se u ožujku 2026. Projekt obnove zagrebačke Uspinjače težak je 7,2 milijuna eura.

Smisao cijele priče o zagrebačkoj uspinjači jest da je ona i prije bila sigurna, nije bilo nikakvih incidenata i problema kada je radila. Ova zadnja rekonstrukcija i obnova radila se prije 50 godina. Ova koja je sada došla na red je jednostavno trebala biti obavljena po prirodi posla.

