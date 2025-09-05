Hara epidemija neznanja: Stiže Gina, prva AI asistentica za spolno zdravlje

ZNANJE I PODRŠKA /

Svjetski je dan spolnog zdravlja, a najveći problem u tom kontekstu u Hrvatskoj – neinformiranost! I na to su odgovorili inovativnim rješenjem – prvi puta predstavljena je AI asistentica Gina.

Kako može pomoći i kako unaprijediti spolno zdravlje u Hrvatskoj, u razgovoru sa stručnjacima i mladima otkrila je reporterka RTL-a Danas.

Kako se koristi kontracepcija? Kako se zaštititi u spolnom odnosu? Odgovore na pitanja koja izazivaju crvenilo u obrazima sada daje Gina. Ne morate se vidjeti ni čuti, sve će vam objasniti u poruci.

Više pogledajte u prilogu