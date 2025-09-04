Od eutanazije 400 svinja do prosperiteta: Vlado je oživio proizvodnju i otvorio kušaonicu kulena

LIJEPA PRIČA /

Priča vrijedna divljenja stiže iz Slavonije. Zbog afričke svinjske kuge prije dvije godine eutanazirano mu je svih 400 svinja. Bio je to ogroman udarac za jednog od najpoznatijih slavonskih proizvođača svinjetine i kulena Vladu Ferbežara iz Otoka.

Bio je to njegov život i nije se predavao, nego nastavio raditi i korak po korak obnovio proizvodnju, pa sada na gospodarstvu ima 600 svinja, a upravo je otvorio i kušaonicu kulena. Iz inozemstva se vratila i njegova kći sa suprugom, kako bi obiteljski život nastavili u Slavoniji. Reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek posjetio ga je u njegovoj novoj kušaonici kulena. Više pogledajte u prilogu.