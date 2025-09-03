Ona je šefica države, bivša odvjetnica Prve dame i bajkerica, ali najvažnije - ne libi se reći što misli

TEŠKA ODLUKA /

Priznati Palestinu bila je teška politička odluka, a da se u Gazi događa genocid nisam napisala u govoru, nego sam rekla iz srca, kaže za Direkt slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar. Bila je televizijska novinarka, bila je odvjetnica Melanije Trump, a danas je jedna od rijetkih svjetskih državnica koja se ne libi kritizirati Izrael. Danas je u Ljubljani s njom razgovarao Direktov Petar Panjkota.