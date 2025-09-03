TRUMP U PANICI /

Skup diktatora na vojnoj paradi: Jedan je stigao neprobojnim vlakom, iza drugog skupljaju fekalije

U Pekingu su se Xi Jinping, Vladimir Putin i Kim Jong-un urotili protiv Amerike, barem tako misli Donald Trump. Okupili su se na kineskoj vojnoj paradi, i stajali zajedno, po mnogima predstavljajući novi svjetski poredak.

Kim je došao u luksuznom neprobojnom vlaku koji zove pokretna tvrđava, a u kojem je uživao u živim jastozima i francuskom vinu. Za Putinom su pak šetala dva tjelohranitelja s aktovkama, u kojima su, pazite sad: navodno njegove fekalije, kako ih se ne bi domogle strane službe.

Dotle se Lukašenko hladio ručnim ventilatorom, a razgovarali su i o besmrtnosti. Više u prilogu...

3.9.2025.
23:09
Rikardo Stojkovski
Vojna ParadaKinaVladimir PutinKim Jong UnDonald Trump
