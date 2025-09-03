UDRUGE SE DIGLE NA NOGE /

Branitelj protiv zabrana progovorio za Direkt: 'Umjetnost sama po sebi provocira'

Pitanje je je li ikad u Hrvatskoj ijedna informativna emisija započela vijestima o jednom  kulturnom festivalu. Ali stigao je i taj dan jer večeras je počeo Fališ u Šibeniku, festival kojeg je pokušalo zabraniti 12 braniteljskih udruga. Predstavljanje knjige o Srebrenici i bici na Sutjesci, razgovori o sudbini spomenika NOB-ai predavanje o nacionalizmu, rasprave o ulozi televizije u vrijeme rata i životu migranata u Hrvatskoj. To su neke od stvari na programu festivala kojeg su branitelji htjeli zabraniti. Sve u Šibeniku prati RTL-ova ekipa, više pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.9.2025.
22:44
Katarina Brečić
šibenikFestivalBraniteljiLeon LucevVinko Bresan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx