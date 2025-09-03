Branitelj protiv zabrana progovorio za Direkt: 'Umjetnost sama po sebi provocira'

UDRUGE SE DIGLE NA NOGE /

Pitanje je je li ikad u Hrvatskoj ijedna informativna emisija započela vijestima o jednom kulturnom festivalu. Ali stigao je i taj dan jer večeras je počeo Fališ u Šibeniku, festival kojeg je pokušalo zabraniti 12 braniteljskih udruga. Predstavljanje knjige o Srebrenici i bici na Sutjesci, razgovori o sudbini spomenika NOB-ai predavanje o nacionalizmu, rasprave o ulozi televizije u vrijeme rata i životu migranata u Hrvatskoj. To su neke od stvari na programu festivala kojeg su branitelji htjeli zabraniti. Sve u Šibeniku prati RTL-ova ekipa, više pogledajte u videu