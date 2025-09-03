NIZOZEMSKA /

Marko Pjaca predstavljen u novom klubu: 'Ovdje sam došao zbog jednog'

Nakon gotovo tri mjeseca bez kluba, Marko Pjaca doznao je gdje će nastaviti karijeru. Ruku mu je pružio nizozemski prvoligaš Twente.

U Enschedeu bi se trebao zadržati sljedeće dvije godine na koliko je ugovor potpisan. Dvostruki osvajač nizozemske lige trenutačno je daleko od blistavih dana i sezonu je otvorio s tri poraza i jednom pobjedom, čime je zauzeo 14. mjesto lige, pa u Pjaci vide igrača koji bi im mogao preokrenuti sezonu.

Povremenom hrvatskom reprezentativcu ovo će biti 11. klub u karijeri, a evo što je poručio na predstavljanju pogledajte u videu.

3.9.2025.
20:46
Sportski.net
Marko PjacaTwente
