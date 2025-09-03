Povratnik u Dinamov dres otkrio: 'Sad imam više slobode, moramo popraviti druga poluvremena'

Imali smo priliku družiti se s Dinamovim igračima na otvaranju novog Fan shopa u City Centru One East u Zagrebu. Pred nas je stao Gabriel Vidović koji nam je dao svoje doživljaje o početku ove sezone.

"Dobro je, počeli smo dobro. igramo dobro, uzeli smo dosta bodova. Šteta za Varaždin, prvo poluvrijeme je bilo dobro, drugo trebamo izanalizirati, ali dobro smo krenuli i milim da može biti samo bolje", rekao je optimistično Vidović.

Pa što se to dogodi u drugim poluvremenima. Dinamo je izgledao kao druga momčad u drugim poluvremenima u Rijeci i Varaždinu?

"Ne znam što se dogodi. Stvarno dobro krenemo u prvom poluvremenu, treba nam biti cilj držati ritam i kontrolu i u drugom poluvremenu, na tome ćemo raditi", rekao je Vidović.

Foto: Marko Prpic/pixsell

Unatoč puno novih imena i novoj ekipi, Dinamo izgleda dobro na početku sezone.

"Mislim da smo se dobro uigrali i da ide još sve nabolje s vremenom. Sretan sam i optimističan za budućnost. Svojim nastupima sam zadovoljan, ali može i bolje, trebaju mi golovi i asistencije. Radim intenzivno na tome", kazala je desetka Dinama.

Koliki je teret nositi taj broj na leđima, Dinamova publika očekuje puno.

"Bio sam svjestan tereta i prije početka, to je normalno. Osobno ne gledam na to, obzirem se na ljude u klubu koji mi daju savjete. Pritiska ima svugdje, ali zahvalan sam i ponosan i želim vratiti to povjerenje na terenu", rekao je Vidović koji je podijelio svoje mišljenje o poziciji koju igra u drugom mandatu u Dinamu.

"Volim igrati desetku najviše, ali na lijevom krilu imam slobode, imam slobode ulaziti prema sredini tako da je drukčije nego zadnji put", rekao je Gabriel pa dao svoje viđenje ždrijeba Europske lige.

"Svi smo zadovoljni. Europa će biti intenzivna, ekipe su dobre, ali i mi smo dobri i ne bojimo se nikoga", zaključio je Vidović.

