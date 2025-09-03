Radovi na Maksimiru počinju već u listopadu! Evo što će dočekati Dinamo i Lokomotivu

Dvostruko opterećenje Dinamovog stadiona ostavilo je traga, vrijeme je za promjene. Budući da Lokomotiva zbog rušenja Kranjčevićeve svoje domaće utakmice igra upravo na Maksimiru, teren je gotovo svake subote i nedjelje pod maksimalnim opterećenjem.

Sljedeći veliki događaj na stadionu bit će kvalifikacijski ogled Hrvatske i Crne Gore, koji je zakazan za ponedjeljak, a odmah nakon toga kreće priprema za zahvat koji će razveseliti i igrače i navijače.

Naime, tijekom reprezentativne pauze početkom listopada planirana je kompletna zamjena travnjaka. Dinamo i Lokomotiva trebaju nastavak sezone dočekati na savršeno uređenom terenu. Posebno je to važno za Dinamo, koji svoju igru temelji na brzoj i preciznoj kombinaciji, a upravo je maksimirski travnjak godinama bio sinonim za najbržu podlogu u HNL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo i Rijeka saznali protivnike u eurokupovima: Moglo bi biti svega