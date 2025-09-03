Radovi na Maksimiru počinju već u listopadu! Evo što će dočekati Dinamo i Lokomotivu
Tijekom reprezentativne pauze početkom listopada planirana je kompletna zamjena
Dvostruko opterećenje Dinamovog stadiona ostavilo je traga, vrijeme je za promjene. Budući da Lokomotiva zbog rušenja Kranjčevićeve svoje domaće utakmice igra upravo na Maksimiru, teren je gotovo svake subote i nedjelje pod maksimalnim opterećenjem.
Sljedeći veliki događaj na stadionu bit će kvalifikacijski ogled Hrvatske i Crne Gore, koji je zakazan za ponedjeljak, a odmah nakon toga kreće priprema za zahvat koji će razveseliti i igrače i navijače.
Naime, tijekom reprezentativne pauze početkom listopada planirana je kompletna zamjena travnjaka. Dinamo i Lokomotiva trebaju nastavak sezone dočekati na savršeno uređenom terenu. Posebno je to važno za Dinamo, koji svoju igru temelji na brzoj i preciznoj kombinaciji, a upravo je maksimirski travnjak godinama bio sinonim za najbržu podlogu u HNL-u.
