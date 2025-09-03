Dinamo objavio uvjete prodaje karata za Europsku ligu: Evo kako do njih

Dinamo će ove sezone ponovno igrati u Europskoj ligi, ali po prvi puta otkako je uveden novi, ligaški sistem natjecanja. Modri će tako u ovom natjecanju odigrati osam utakmica od čega četiri u gostima, a četiri na svom terenu. Klub je danas objavio i uvjete prodaje paketa i pojedinačnih ulaznica za europske utakmice ove sezone.

Prodaja će se vršiti isključivo preko alužbene klupske stanice. Cijena paketa bit će 10 posto niža od zbroja pojedinačnih ulaznica, a prodaja paketa za članove kluba počinje u četvrtak 4. rujna i trajat će do četvrtka 11. rujna do kraja dana. Prodaja za sve navijače vršit će se od petka 12. rujna u 11 sati do nedjelje 21. rujna. Bit će dostupne sve ulaznice osim za tribinu Sjever dolje koja ostaje dostupna samo članovima kluba.

Sve novosti o hrvatskim klubovima pratite na portalu Net.hr.

Prodaja pojedinačnih karata za prvu utakmicu protiv Fenerbahčea za članove kluba bit će u ponedjeljak 22. rujna, dok će se 23. i 24. rujna prodavati pojedinačne ulaznice za ostale navijače. Klub će putem službenih kanala obavijestiti navijače o pokretanju prodaje ulaznica fizičkim i online putem.

Cijene paketa

Zapad dolje: 162 € za članove, 198 € za ostale navijače

Zapad gore: 108 € za članove, 144 € za ostale navijače

Sjever dolje: 72 € isključivo za članove kluba

Sjever gore: 54 € za članove, 90 € za ostale navijače

Tribina Jug nije u ponudi u paketima za Europa ligu

Cijene pojedinačnih ulaznica

Zapad dolje: 45 € za članove, 55 € za ostale navijače

Zapad gore: 30 € za članove, 40 € za ostale navijače

Sjever dolje: 20 € isključivo za članove kluba

Sjever gore: 15 € za članove, 25 € za ostale navijače

Tribina Jug namijenjena je gostujućim navijačima, cijena je 20 €

Nakon kupovine paketa nije moguće promijeniti ime nositelja ulaznice. Navijači koji nisu članovi mogu se učlaniti online, a nakon završetka postupka i verifikacije članstva na servisu, stječu pravo kupnje paketa.

