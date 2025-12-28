Znate li koliko je puta Hrvatska igrala protiv Sjeverne Makedonije i pobijedila?

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Hrvatsku rukometnu reprezentaciju večeras očekuje prva pripremna utakmica uoči nadolazećeg EP-a u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Izabranici Dagura Sigurdssona u Poreču igraju protiv Sjeverne Makedonije. Ovo će biti 15 međusobni susret ovih dviju reprezentacija, a Hrvatska je dosad slavila 12 puta. Izravni prijenos na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO možete pratiti od 20.10.