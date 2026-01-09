Na tribinama osvanula specijalna poruka za našeg kapetana: Ovo niste vidjeli na TV-u

Rukometna strast i emocija. S ovom rečenicom opisali bi smo atmosferu koja je u četvrtak navečer vladala u Areni Zagreb na drugoj pripremnoj utakmici hrvatske rukometne reprezentacije za EP protiv Njemačke. U Areni je bilo 15.200 gledatelja. Stoga, teško je reći da treba dodati išta više kada se govori o rukometu u Hrvatskoj.

Na tribinama je jedna specijalna poruka privukla pažnju fotoreportera Pixsella Gorana Stanzla. Na poruci upućenoj kapetanu hrvatske rukometne reprezentacije Ivanu Martinoviću pisalo je - "Martinović, može dres!"

Inače, dolazak jednog od favorita nadolazećeg EP-a Njemačke bio je izvrstan poklon navijačima koji su prošlog siječnja ostavili srce u Areni. Atmosfera je bila drugačija, jer su uoči Svjetskog prvenstva utakmice išle sporije, dok su sada svi očito željeli biti tamo. Iako je vani bilo hladno, parking oko Arene ostao je problematičan što je u prijenosu utakmice, koja se mogla gledati na RTL-u i platformi VOYO, otkrio i komentator Filip Brkić. Zato su navijači kasnili na utakmicu i Arena se kasnije popunila. Ono što je bilo očišćeno od snijega i leda, nije bilo dovoljno za tako veliko zdanje.

Ipak, energija i kasni sat nisu spriječili ljude da ispune tribine, čime je Arena dobila nevjerojatnu podršku rukometašima. Puna Arena potvrdila je visoka očekivanja pred nadolazeće veliko natjecanje, a naši rukometaši sada imaju najbolji mogući motiv za Skandinaviju. U Malmou će sigurno imati veliku podršku, jer su mnogi puta pokazali koliko su naši navijači odani. Rukomet je postao prava strast koja okuplja ljude i to je njegova najveća pobjeda.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija izgubila je u od Njemačke sa 29-32 (14-17).

Mario Šoštarić i Ivan Martinović su sa po šest golova bili najefikasniji kod Hrvatske za koju je Tin Lučin dodao pet pogodaka, dok su Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins bili peterostruki strijelci za Njemačku.

