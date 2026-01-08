Legendarni trener u svom stilu: 'Slavić je napravio ozbiljan problem Sigurdssonu'

Hrvatska je doživjela poraz od Njemačke u Zagrebu 29-32 u drugoj pripremnoj utakmici naše selekcije za EP, koji je bio zaslužen i nije dramatičan. Imali smo priliku, ali nismo uspjeli iskoristiti šanse i imali smo puno oscilacija u igri. Alfred Gislason je više puta uspješno vodio Njemačku s klupe, a u četvrtak je ostvario svoju prvu pobjedu protiv Hrvatske u toj ulozi. Sada nas čeka uzvrat u Hannoveru. Bilo je dobrih, ali bilo je i loših stvari u igri Hrvatske. Brzim centrom Nijemci su nam radili probleme, kao što je najveći problem, a vezan je za to, bio povratak u obranu. Hrvatski rukometaši su bili spori u vraćanju u obranu.

Europsko rukometno prvenstvo počinje 15. siječnja i prenosi ga RTL televizija i platforma VOYO.

"Dobro, bilo je dosta pozitivnih stvari. Definitivno, utakmica Hrvatske i Njemačke je bila ozbiljna. Njemačka je u ovom trenutku za nijansu bolja od Hrvatske. Šteta što jednu sjajnu rolu Slavića nije Hrvatska okrunila pobjedom i Slavić je napravio jedan ozbiljan problem Sigurdssonu, ako se to tako malo slikovito može nazvati, u šali. Jer, uz Kuzmanovića i Mandića, Slavić je visoko istaknuo kandidaturu za popis putnika za Malmo od 16 igrača. Ne vjerujem da će Sigurdsson skidati tri golmana kad krene EP. Slavić je s pravom tu, opravdao je s pravom svoj poziv i najavio ozbiljnu kandidaturu za mjesto međz 16 je najavio", govori u uvodu Veselin Vujović kojem se nije svidjela sporost hrvatskih rukometaša u tranziciji iz napada u obranu, odnosno nije mu se svidio povratak u obranu. Bilo je to sporo, Nijemci su to iskažnjavali...

"Čini mi se da je to bilo baš sporo. Puno vaših rukometaša u reprezentaciji igraju jake europske lige i dobro znaju da kad se završi jedna faza, a to je napad, automatski počinje druga faza, a to je povratak nazad. A oni kao da osjete samozadovoljstvo nakon postignutog gola i onda onako opušteno se vraćaju. Previše je golova za ovaj rukometni nivo primila Hrvatska iz tranzicije prema nazad. To je još jedan podatak na kojem treba raditi Sigurdsson i zato se na kraju krajeva igraju utakmice."

No, Vujović isto kaže kako je bilo i dosta pozitivnih stvari...

"Jedna obrana koja može biti s Mandićem, Šušnjom, Srnom, ta obrana može igrati ozbiljno na visokom nivou, što zahtjeva jedno veliko natjecanje. Čini mi se da se u Hrvatskoj još uvijek traži lider", tvrdi Veselin Vujović.

Kako to Vujović misli lider, u kojem segmentu?

"Od Lučina do Martinovića i još nekih, svi oni gledaju samo da puknu po golu. Na kraju čini mi se da je i zbog toga Hrvatska izgubila jer su oni meni izgledali u jednom trenutku kao da su imali šuterski trening. Ako uzmete 4 zadnja napada kako su odigrali i kako je u Njemačkoj Knorr to držao sve pod kontrolom, a on je jedan lider kojeg Nijemci imaju, e to Hrvatska nije imala. Vaši reprezentativci su se utrkivali tko će prije da šutne izvana. Nitko nije preuzeo odgovornost kad se utakmica lomila. To se ne smije događati. Sve je to meni bilo šutnem pa daj Bože da uđe. Ta šansa se mora odraditi po onoj taktici tko šutne, umrla mu majka. Mi smo tako to govorili prije, kad smo mi stari igrali. Nekad se to tako govorilo. Mora se doći do stopostotne prilike, a put izvana s deset metara nitko ne može nazvati stopostotnom šansom. To je nešto što Hrvatska treba popraviti i na čemu će se morati raditi. Hrvatska mora bolje znati riječavati tri-četiri zadnja napada. Ima vremena da se oko toga radi i da se to popravi".

I u prvom i u drugom poluvremenu Hrvatska je igrala u visokom tempu 25 minuta, a u posljednjih 5 minuta je pala...

"Nijemci su tu stekli prednost i na kraju su, po meni, malo s previsokim rezultatom dobili utakmicu, nezasluženo. Sigurdsson je logično morao izrotirati i svima dati šansu, pa je možda i zato padao ritam igre. Sve u svemu, ja bi utakmicu za Hrvatsku ocijenio pozitivnim, rezultat mi je pozitivan i iz ove utakmice se može vidjeti jako puno toga i Hrvatska može puno više nego što je u četvrtak pokazala. Evidentno je da su igrači malo umorni, malo su im noge i ruke teške i da će oni izbrusiti formu do prve utakmice na EP-u protiv Gruzije 17. siječnja u Malmou", zaključio je Veselin Vujović.

