Spavanje na kauču možda djeluje bezazleno, ali nije: Može izazvati ozbiljne probleme sa zdravljem

Zaspati na kauču može djelovati kao jednostavan način opuštanja nakon dugog radnog dana. Kako mentalni umor raste, zadrijemati na kauču može se činiti lako i ugodno.

No stručnjaci upozoravaju da redovito spavanje izvan spavaće sobe s vremenom može narušiti ukupno zdravlje sna.

"Kvaliteta sna nije samo pitanje dovoljnog broja sati. Ona ovisi o adekvatnom trajanju — obično sedam do devet sati za većinu odraslih — očuvanoj strukturi sna te pravilnom cirkadijalnom ritmu, što znači da se spavanje odvija u biološki primjereno vrijeme za vaš unutarnji sat", rekla je dr. Saema Tahir, specijalistica za spavanje kod odraslih i djece te specijalistica za plućne bolesti kod adolescenata i odraslih. A spavanje na kauču može poremetiti taj sustav.

'Često djeluje lakše i manje stresno, ali...'

Većina odraslih tijekom noći prolazi kroz četiri različite faze sna: lagani san, dublji lagani san, duboki san i REM fazu (fazu brzih pokreta očiju), idealno četiri do šest puta po noći u ponavljajućim ciklusima, prema Tahir. Svaka faza ima svoju posebnu ulogu. Dok duboki san pomaže fizičkom oporavku, jačanju imuniteta i regulaciji metabolizma, REM san ključan je za konsolidaciju pamćenja i regulaciju emocija.

"Kada je san skraćen, isprekidan ili neusklađen s vašim cirkadijalnim ritmom, gubite faze koje obnavljaju organizam — a to se izravno očituje u slabijoj koncentraciji, sporijem vremenu reakcije, većoj razdražljivosti, višim razinama hormona stresa i poremećenoj regulaciji glukoze sljedeći dan", kaže Tahir.

Kada ste na kauču, "kognitivna kontrola je slabija, a živčani sustav se smiruje", objašnjava Annie Miller, terapeutkinja i osnivačica DC Metro Therapy specijalizirana za poremećaje spavanja, kroničnu bol i traumu.

"Ljudi tada zapravo više ni ne pokušavaju zaspati. Gledaju televiziju, skrolaju ili se opuštaju. San dolazi prirodno i bez pritiska", dodala je.

Kod osoba koje se bore s nesanicom, spavaća soba može nositi određeni pritisak i osjećaj da bi trebali spavati, što može izazvati frustraciju.

"Kauč je, nasuprot tome, povezan s opuštanjem i distrakcijom. Tamo se zaspi slučajno, što često djeluje lakše i manje stresno“, rekla je Miller.

No kada jednom zadrijemate, premještanje s kauča u krevet može biti iznenađujuće teško.

"Biološki gledano, kada je netko već započeo ciklus sna, buđenje kako bi se premjestio prekida taj proces“, objašnjava Miller. "Kad potom legnu u krevet, dio potrebe za snom već je zadovoljen pa ponovno zaspati može biti teže.“

Tu postoji i komponenta ponašanja. Ako spavanje na kauču postane navika, mozak počinje povezivati to mjesto s uspješnim uspavljivanjem.

"Odlazak u krevet tada može djelovati kao prelazak iz okruženja koje je ‘sigurno i pospano’ u ono koje zahtijeva napor i nosi nesigurnost", kaže Miller.

Kako još kauč i dnevni boravak mogu poremetiti vaš san

Zaspati na kauču može se činiti bezazleno, ali i položaj tijela i okruženje utječu na to koliko kvalitetno prolazite kroz faze sna koje su tijelu potrebne.

"Loš položaj vrata i kralježnice može povećati broj buđenja, pogoršati hrkanje i apneju u snu te smanjiti vrijeme provedeno u obnoviteljskom dubokom i REM snu“, rekla je Tahir.

Važno je i okruženje. Dnevne sobe često su svjetlije i bučnije od spavaćih soba, što dodatno može ometati duboki i REM san. Neočekivani ili povremeni zvukovi — poput prometa ili promjenjive glasnoće televizora — mogu aktivirati tjelesni stresni odgovor. Čak i ako se ne probudite potpuno, noćna buka može izazvati male skokove u otkucajima srca i aktivnost simpatičkog živčanog sustava.

S vremenom takva niska razina aktivacije ometa obnoviteljski san. Izloženost svjetlu predstavlja dodatni problem jer remeti cirkadijalni ritam i potiskuje proizvodnju melatonina, što dovodi do plićeg i isprekidanijeg sna.

"Ta kombinacija znači manje dubokog sna, manje REM faze i slabiju koncentraciju, raspoloženje i fizički oporavak sljedeći dan“, rekla je Tahir.

Osim što može pridonijeti nesanici, drijemanje na kauču može nositi i dugoročne zdravstvene rizike. ''Kronična neusklađenost cirkadijalnog ritma povezana je s povećanim rizikom od metaboličkih poremećaja, poremećaja raspoloženja i kardiovaskularnih bolesti“, napomenula je Tahir.

Kako se riješiti navike drijemanja na kauču

"Povremeno drijemanje na kauču potpuno je normalno i nije štetno“, rekla je Miller.

Problem postaje veći kada se to događa gotovo svake večeri, kada odlazak u krevet izaziva stres, kada se noćni san pogoršava nakon drijemanja na kauču ili kada imate osjećaj da bolje spavate na kauču nego u krevetu.

"Kad se pojavi takav obrazac, to obično znači da je mozak počeo povezivati san s kaučem, a ne s krevetom“, dodala je.

Dobra vijest je da je riječ o naučenom obrascu, što znači da se može popraviti uz prave strategije, piše Huff Post.

"Najvažnije je ponovno izgraditi povezanost između vašeg kreveta i sna“, rekla je dr. Shelby Harris, stručnjakinja za spavanje iz BetterSleepa. "Počnite odlaziti u krevet prije nego što postanete jako umorni. Ako se ipak dogodi da zaspite na kauču, važno je premjestiti se u krevet, a ne ostati na kauču.“

Pomaže i stvaranje glatkog prijelaza iz večernjeg opuštanja u onu za odlazak na spavanje.

"Neki ljudi pokušavaju prebrzo završiti večer — s gledanja serije ili filma odmah skoče u krevet“, napominje Harris. "Umjesto toga mogu uvesti večernji ritual koji će im pomoći da se smire 10 do 20 minuta prije pokušaja uspavljivanja.“

Taj ritual može biti vrlo jednostavan: prigušiti svjetla, presvući se u pidžamu i u spavaćoj sobi uključiti miran, predvidljiv zvuk ili glazbenu podlogu umjesto nasumičnog televizijskog programa ili glazbe u dnevnoj sobi.

Harris također preporučuje postavljanje alarma za odlazak na spavanje koji će signalizirati kada je vrijeme da se s kauča preselite u krevet. ''To pomaže da vaš mozak povezuje san sa spavaćom sobom, a ne s nekim drugim mjestom u domu“, objasnila je.

Postupno prigušivanje pametne rasvjete navečer ili pojačavanje svjetla ujutro također može podržati vaš cirkadijalni ritam. ''Na taj način možete signalizirati tijelu kada je vrijeme za ustati iz kreveta ili se pripremiti za spavanje“, rekla je Harris.

Uz nekoliko namjernih promjena, vaš krevet može ponovno preuzeti svoju ulogu mjesta za kvalitetan san.

