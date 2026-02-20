Kakva je soba u kojoj spavate? Ovo bi moglo ozbiljno ugroziti vaše zdravlje

Temperatura u spavaćoj sobi tijekom noći mogla bi imati značajan utjecaj na zdravlje srca, a to se posebno odnosi na starije osobe. Novo istraživanje ukazuje na to da više temperature stavljaju dodatan stres na kardiovaskularni sustav, što može otežati oporavak tijela tijekom sna.

Kako vrućina opterećuje srce

Prema glavnom autoru studije, dr. Fergusu O'Connoru sa Sveučilišta Griffith u Queenslandu u Australiji, vrućina postavlja dodatne zahtjeve pred kardiovaskularni sustav. Objašnjava kako ljudsko tijelo koje je izloženo toplini reagira tako da radi napornije kako bi cirkuliralo krv prema površini kože radi hlađenja.

"Međutim, kada srce radi jače i dulje vrijeme, to stvara stres i ograničava našu sposobnost oporavka od izloženosti vrućini prethodnog dana", naveo je O'Connor u priopćenju za medije. Zbog toga su istraživači željeli razumjeti kako stvarne temperature u spavaćim sobama utječu na zdravlje starijih osoba u njihovim domovima.

Istraživanje provedeno u stvarnim uvjetima

Tim znanstvenika pratio je četrdeset i sedam odraslih osoba koje žive u jugoistočnom Queenslandu, prosječne dobi od 72 godine. Za razliku od mnogih studija o spavanju koje se provode u posebnim laboratorijima, ovo je bilo istraživanje u "slobodnim životnim uvjetima", što znači da su sudionici nastavili s uobičajenim aktivnostima i rasporedom spavanja.

Znanstvenici su pratili sudionike tijekom cijelog australskog ljeta, od prosinca do ožujka. Svaka je osoba nosila visokotehnološki uređaj za praćenje tjelesne aktivnosti koji je bilježio otkucaje srca od 21 sat do 7 sati ujutro. Istovremeno, senzori postavljeni izravno u spavaće sobe sudionika bilježili su temperature, prateći ukupno više od četrnaest tisuća noćnih sati spavanja.

Kada temperatura postaje rizična?

Rezultati su pokazali da je temperatura pri kojoj je srce počelo pokazivati znakove poremećaja bila nešto iznad 24 stupnja Celzijusa. Istraživači su otkrili da se u rasponu temperature od 24 do 26 stupnjeva Celzijusa vjerojatnost "klinički relevantnog" pada u oporavku srca povećala za 40 posto.

Između 26 i 28 stupnjeva Celzijusa, ta se vjerojatnost udvostručila. Na temperaturama iznad 28 stupnjeva, rizik je bio gotovo trostruko veći u usporedbi s hladnijim sobama.

"Za osobe starije od 65 godina, održavanje noćne temperature u spavaćoj sobi na 24 stupnja Celzijusa smanjilo je vjerojatnost doživljavanja pojačanih stresnih odgovora tijekom spavanja", rekao je O'Connor.

Iako studija pokazuje snažnu vezu između topline i stresa za srce, njezin opservacijski dizajn znači da ne dokazuje konačno da je toplina jedini uzrok, priznali su istraživači. Budući da je studija bila usmjerena samo na starije osobe u Australiji, rezultati se možda ne mogu primijeniti na druge populacije. Također, iako su nosivi uređaji napredni, nisu precizni kao medicinski EKG uređaji koji se koriste u kliničkim uvjetima.

Na kraju, O'Connor je naglasio nedostatak smjernica za temperature. Dok postoje preporuke za maksimalnu dnevnu unutarnju temperaturu, ne postoje ekvivalentne preporuke za noćne uvjete. Studija je objavljena u časopisu BMC Medicine.

