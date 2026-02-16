Liječnik objasnio zašto se mnogi bude noću u isto vrijeme: 'Tome je moguće doskočiti'

Dr. Amir Khan, liječnik britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) s velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama, pojasnio je zašto se mnogi od nas često bude u točno određeno vrijeme tijekom noći. U videu koji je podijelio s pratiteljima, objasnio je kako je to zapravo "uobičajeno i normalno".

Otkrio je da se bezbroj ljudi budi između dva i četiri sata ujutro te da za to postoji jasan "biološki razlog". Prema njegovim riječima, sve se svodi na kombinaciju ranih priprema mozga za nadolazeći dan i kortizola, našeg "prirodnog hormona stresa".

Biološki uzroci buđenja

WebMD opisuje kortizol kao "glavni hormon stresa u tijelu koji surađuje s određenim dijelovima mozga kako bi kontrolirao raspoloženje, motivaciju i strah". Ovaj hormon ključan je u regulaciji ciklusa spavanja i vremena kada se prirodno budimo. Dr. Khan je istaknuo da, iako je buđenje normalno, u igru mogu ući i psihološki elementi. Ako ste pod stresom, povratak u san može biti znatno otežan zbog potpunog nedostatka ometanja u spavaćoj sobi u te sitne sate, prenosi Daily Star.

"Jeste li ikada primijetili da zaspite bez problema, a onda se odjednom probudite u tri ujutro, zurite u strop i prevrćete cijeli svoj život po glavi? E pa, za to postoji biološki razlog", objasnio je dr. Khan. "Oko dva do četiri sata ujutro, tijelo je u vrlo specifičnoj fazi ciklusa spavanja. Kortizol, naš prirodni hormon stresa, počinje rasti kao priprema za buđenje. To je potpuno normalno, ali ako ste već pod stresom, tjeskobni ili iscrpljeni, taj mali hormonalni pomak može biti dovoljan da vas gurne u budnost."

U isto vrijeme, mozak je ranjiviji. Tijekom noći, osobito u ranim jutarnjim satima, razina šećera u krvi može blago pasti. Ako padne prenisko, što je vjerojatnije ako ste konzumirali alkohol, jeli vrlo kasno ili ste pod kroničnim stresom, tijelo oslobađa adrenalin kako bi to kompenziralo. Taj mali nalet može vas naglo probuditi s osjećajem lupanja srca ili budnosti.

"Dodajte tome činjenicu da u tri ujutro nema ometanja, nema e-mailova, nema buke, samo vi i vaše misli, i sustav za prijetnje u mozgu postaje glasniji. Amigdala, dio mozga koji obrađuje strah, reaktivnija je kada smo neispavani. Zato brige koje se u tri sata poslijepodne čine rješivima, u tri sata ujutro mogu djelovati katastrofalno", dodaje liječnik.

Što kaže zdravstveni sustav?

Iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) naglašavaju da su poteškoće sa spavanjem česte i mogu proizlaziti iz različitih uzroka. Napominju da nekoliko neprospavanih noći zaredom obično nije razlog za brigu. Ipak napominju da stalni nedostatak sna može dovesti do komplikacija. Preporučuju da zdravoj odrasloj osobi općenito treba između sedam i devet sati sna svake noći, iako to može varirati ovisno o dobi, zdravstvenom stanju i drugim okolnostima.

Mladi, djeca i dojenčad trebaju više odmora zbog neprestanog razvoja. "Problemi sa spavanjem su česti, a razlozi zbog kojih se borimo sa snom vjerojatno će se mijenjati tijekom naših života. Primjerice, bolest, posao ili rođenje djeteta mogući su uzroci", navode iz NHS-a.

Uloga hormona u spavanju

Dr. Khan je objasnio da hormoni, posebno tijekom perimenopauze i menopauze, također mogu igrati značajnu ulogu. "Fluktuirajući estrogen utječe na regulaciju temperature, osjetljivost na kortizol i stabilnost sna. Zato toliko žena prijavljuje ranojutarnja buđenja, a loš san sam po sebi postaje dio ciklusa. Što se više brinete o buđenju, to je veća vjerojatnost da ćete se probuditi."

Kako ponovno zaspati?

Ono što je najvažnije dr. Khan savjetuje kako doskočiti ovom problemu. "Kratko buđenje tijekom noći je zapravo normalno. Svi prolazimo kroz cikluse lakšeg sna svakih 90 minuta. Problem nije u buđenju, već u tjeskobi zbog budnosti. Nježno disanje, izbjegavanje gledanja na sat i u ekrane te održavanje večeri mirnima može zaista pomoći."

NHS sugerira da dobre navike spavanja, poput održavanja dosljednog vremena odlaska u krevet i buđenja, mogu poboljšati kvalitetu našeg sna. Ta redovita rutina spavanja često se naziva higijenom spavanja. Pravilna rutina uključuje uspostavljanje redovitog vremena za opuštanje i primjenu tehnika relaksacije. Održavanje dosljednog vremena spavanja i buđenja još je jedna korisna navika, idealno zadržavajući isti raspored svaki dan, uključujući i vikende.

Stručnjaci preporučuju isključivanje elektroničkih uređaja najmanje sat vremena prije spavanja, jer pametni telefoni, tableti i računala emitiraju plavu svjetlost koja ometa san. Onima koji se bore da utonu u san, čitanje, slušanje umirujuće glazbe ili podcasta, ili isprobavanje meditacije za spavanje mogu se pokazati korisnima. Okruženje u spavaćoj sobi također je važno, trebalo bi biti tiho, mračno i prohladno.

Ako se probudite u tri ujutro, ne znači da s vama nešto nije u redu. To samo znači da vaša biologija radi ono što joj je prirodno, a na nama je da joj pomognemo da finkcionira na najbolji mogući način.

