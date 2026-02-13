Jedna od pet osoba pati od nesanice: Liječnici objasnili važnost pravila 3-3-3

Poteškoće sa spavanjem, poput nemirnih noći, čestih buđenja ili višesatnog pregledavanja sadržaja na mobilnim uređajima, predstavljaju čest problem u populaciji. Procjenjuje se da se otprilike jedna od pet odraslih osoba suočava s lošom kvalitetom sna.

Prema studiji objavljenoj 2024. godine u časopisu BMJ Open, provedenoj na uzorku od 163.748 odraslih Britanaca, 29 posto ispitanika prijavljuje simptome nesanice, no tek šest posto ima postavljenu kliničku dijagnozu. Dugotrajno zanemarivanje higijene spavanja može dovesti do razvoja kronične nesanice, stoga je važno prepoznati rane znakove upozorenja, piše Mirror.

Problemi sa spavanjem i klinički problem

Dr. Sunny Nayee iz klinike Medicann pojašnjava ključni kriterij: "Ako se poremećaji spavanja javljaju najmanje tri noći tjedno i traju kontinuirano tri mjeseca, takvo stanje se u medicini više ne smatra isključivo problemom životnog stila, već se klasificira kao nesanica."

Kako bi pojedinci mogli procijeniti je li potrebna stručna pomoć, dr. Nayee predlaže primjenu "pravila 3-3-3". Riječ je o jednostavnoj metodi samoprocjene koja pomaže u utvrđivanju ozbiljnosti problema sa spavanjem.

Primjena pravila 3-3-3

Ova se metoda temelji na tri ključna pitanja koja si osoba treba postaviti:

Doživljavate li lošu kvalitetu sna najmanje tri noći tjedno?

Traju li vaši problemi sa spavanjem najmanje tri mjeseca?

Utječe li loš san negativno na najmanje tri aspekta vašeg dnevnog funkcioniranja (npr. umor, smanjena koncentracija, promjene raspoloženja)?

Potvrdan odgovor na sva tri pitanja ukazuje na visoku vjerojatnost postojanja kronične nesanice, što je jasan pokazatelj za konzultaciju s liječnikom.

Simptomi koji ukazuju na nesanicu

"Postoji česta zabluda da se nesanica svodi isključivo na nemogućnost usnivanja. Međutim, ona se definira prvenstveno prema utjecaju koji ima na funkcioniranje pojedinca tijekom dana. Ako loša kvaliteta sna značajno narušava raspoloženje, koncentraciju i opću sposobnost funkcioniranja, tada se može govoriti o kliničkom stanju", pojašnjava liječnik.

Glavni simptomi nesanice, osim otežanog usnivanja, uključuju i potrebu za više od trideset minuta da bi se zaspalo, česta noćna buđenja ili buđenje vrlo rano ujutro (često između tri i četiri sata) bez mogućnosti ponovnog usnivanja. Osobe koje pate od nesanice često osjećaju stalan umor unatoč tome što su u krevetu provele preporučenih sedam do osam sati.

Posljedice koje se manifestiraju tijekom dana uključuju oslanjanje na kofein za održavanje budnosti te izražene promjene raspoloženja poput razdražljivosti, anksioznosti ili depresivnosti. Smanjena koncentracija, pad produktivnosti i otežano donošenje odluka također su znakovi koji, ako traju mjesecima, zahtijevaju stručnu pažnju.

Liječenje nesanica

Nakon uspostavljanja dijagnoze nesanice, dostupne su različite metode liječenja. One obuhvaćaju kognitivno-bihevioralnu terapiju, primjenu melatonina prema liječničkoj preporuci, u određenim slučajevima medicinski kanabis te promjene u životnim navikama.

Preporučene promjene često uključuju smanjenje unosa alkohola i kofeina, ograničavanje izloženosti ekranima prije spavanja te uspostavljanje dosljednog rasporeda spavanja i buđenja.

