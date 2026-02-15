Stručnjaci se kunu u feng shui: Ovako ćete bolje spavati i kvalitetnije se odmoriti

Ulaganje u udobne madrace i guste zavjese čest je korak u potrazi za bezbrižnim snom. Ipak, kvalitetan noćni odmor ponekad ostaje nedostižan.

Tajna dubljeg i okrepljujućeg sna možda ne leži samo u onome na čemu se spava, već i u energiji i rasporedu prostora koji okružuje pojedinca. Upravo tu svoju ulogu pronalazi drevna praksa Feng shuija, piše AOL.

Foto: Shutterstock

Feng shui principi za spavaću sobu

Daleko od prolaznog trenda, Feng shui je drevna kineska umjetnost usklađivanja pojedinca s okolinom. S obzirom na to da se u spavaćoj sobi provodi otprilike trećina života, ovaj se prostor smatra ključnim za odmor, pomlađivanje i intimnost.

Moć položaja

Položaj kreveta vjerojatno je najvažniji Feng shui princip za spavaću sobu. Pravilno postavljanje može potaknuti osjećaj sigurnosti, dok pogrešan smještaj može podsvjesno stvarati osjećaj ranjivosti. Ključan je takozvani "zapovjedni položaj", što znači da se iz ležećeg položaja vide vrata sobe, ali da krevet nije izravno u liniji s njima. Idealno, krevet je postavljen dijagonalno u odnosu na vrata, s uzglavljem naslonjenim na čvrsti zid.

Ovaj osjećaj sigurnosti ima duboke korijene. Evolucijska psihologija potvrđuje da se ljudi osjećaju sigurnije u okruženjima gdje imaju jasan pregled (perspektivu), a istovremeno su zaštićeni (utočište). Takav položaj smanjuje podsvjesnu budnost i omogućuje živčanom sustavu da se potpuno opusti, što je preduvjet za dubok san.

Čist prostor za bistar um

Ako je položaj kreveta temelj, raščišćavanje nereda ključno je za protok pozitivne energije. U Feng shuiju, nered nije samo estetski problem; on predstavlja stagnirajuću energiju (Chi) koja stvara opresivnu atmosferu i otežava opuštanje. Moderna znanost to potvrđuje. Istraživanja su pokazala da pretrpana okruženja mogu dovesti do povišene razine kortizola, hormona stresa, te su povezana s anksioznošću i lošijom kvalitetom sna.

Posebno je važno održavati prostor ispod kreveta čistim kako bi energija mogla slobodno kružiti tijekom spavanja. Ako se taj prostor ipak mora koristiti za pohranu, preporučuje se da to budu isključivo mekani predmeti vezani za spavanje, poput rezervne posteljine ili deka.

Foto: Shutterstock

Psihologija boja i utjecaj na odmor

Boje imaju snažan utjecaj na raspoloženje. Za spavaću sobu preporučuju se umirujući, zemljani tonovi poput bež, krem i nježnih smeđih nijansi. Također su odličan izbor i blage nijanse plave i zelene, koje podsjećaju na prirodu te dokazano pomažu u snižavanju otkucaja srca i krvnog tlaka. S druge strane, jarke boje poput crvene, koja je povezana s energijom i strašću, treba koristiti vrlo oprezno jer mogu biti previše stimulativne za prostor namijenjen odmoru.

Osim navedenog, važno je iz spavaće sobe ukloniti elektroniku. Uređaji unose aktivnu "yang" energiju u prostor kojem je potrebna mirna "yin" energija. Plava svjetlost s ekrana znanstveno dokazano suzbija proizvodnju melatonina, hormona ključnog za regulaciju ciklusa spavanja.

