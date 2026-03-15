Kad Oscari završe, počinje prava gozba: Gladni filmaši navalit će na britanski 'comfort food'

Hoće li holivudske zvijezde ostati gladne na dodjeli Oscara 2026? Nose li u skupocjenim torbicama kakvu čokoladicu da izdrže čitavu ceremoniju ili nastavljaju gladovati kako bi im haljine i dalje savršeno pristajale? Sve su to pitanja koja su vam zasigurno pala na pamet razmišljajući o toj svečanoj dodjeli nagrada!

Britanski The Sunday Times kontaktirao je chefa koji je zadužen za ponudu hrane na afterpartyju dodjele Oscara, a čitajući ponudu jela jasno je da zvijezde ne bi trebale ostati gladne...

Uoči ceremonije u Dolby Theatre, britanski chef Elliott Grover podijelio je zanimljive detalje iza kulisa o tome što će najveće filmske zvijezde jesti nakon glamurozne večeri te dodao kako mnogi, čim završi dodjela nagrada, napokon odustanu od svojih strogo kontroliranih dijeta i vraćaju se po drugu, pa čak i treću porciju njegovog legendarnog fish & chipsa (popularno britansko jelo pohane ribe s krumpirićima).

"Vodim britansku kuhinju odmah pored mjesta gdje se pobjednicima graviraju zlatni kipići. Tamo susrećem sve: od Lady Gaga do Billie Eilish. Potpuni kaos! Red za moj fish & chips zna narasti i do 400 ljudi", ispričao je Grover za The Times.

Ove godine za sretnike koji se nalaze na dodjeli Oscara britanski će chef pripremiti prave britanske klasike:

fish & chips (pržena riba s krumpirićima)

beef Wellington (goveđi file u lisnatom tijestu)

sherry trifle (tradicionalni britanski slojeviti desert sa sherryjem)

"Tamo je i stol s veganskim sushijem, pa ako vam se moje jelo ne sviđa, slobodno idite tamo", rekao je Grover.

Također, prisjetio se i jedne anegdote sa zvijezdom koju je ipak odlučio ne imenovati: "Jedna poznata reality zvijezda doslovno je trpala hranu u usta. Rekla mi je da tjednima nije pošteno jela kako bi stala u svoju haljinu."

POGLEDAJTE VIDEO: Kome ide zlatni kipić? Filmska kritičarka: 'Vodi se mrtva trka između dva filma'