ZA PRSTE POLIZATI

Kad Oscari završe, počinje prava gozba: Gladni filmaši navalit će na britanski 'comfort food'

Kad Oscari završe, počinje prava gozba: Gladni filmaši navalit će na britanski 'comfort food'
Foto: Rob Latour/Shutterstock Editorial/Profimedia

Holivudska krema večeras se okuplja u Dolby Theatreu na ceremoniji dodjele Oscara, a britanski chef otkrio je što će se naći na jelovniku na afterpartyju

15.3.2026.
20:59
Hot.hr
Hoće li holivudske zvijezde ostati gladne na dodjeli Oscara 2026? Nose li u skupocjenim torbicama kakvu čokoladicu da izdrže čitavu ceremoniju ili nastavljaju gladovati kako bi im haljine i dalje savršeno pristajale? Sve su to pitanja koja su vam zasigurno pala na pamet razmišljajući o toj svečanoj dodjeli nagrada!

Britanski The Sunday Times kontaktirao je chefa koji je zadužen za ponudu hrane na afterpartyju dodjele Oscara, a čitajući ponudu jela jasno je da zvijezde ne bi trebale ostati gladne...

Uoči ceremonije u Dolby Theatre, britanski chef Elliott Grover podijelio je zanimljive detalje iza kulisa o tome što će najveće filmske zvijezde jesti nakon glamurozne večeri te dodao kako mnogi, čim završi dodjela nagrada, napokon odustanu od svojih strogo kontroliranih dijeta i vraćaju se po drugu, pa čak i treću porciju njegovog legendarnog fish & chipsa (popularno britansko jelo pohane ribe s krumpirićima).

"Vodim britansku kuhinju odmah pored mjesta gdje se pobjednicima graviraju zlatni kipići. Tamo susrećem sve: od Lady Gaga do Billie Eilish. Potpuni kaos! Red za moj fish & chips zna narasti i do 400 ljudi", ispričao je Grover za The Times.

Ove godine za sretnike koji se nalaze na dodjeli Oscara britanski će chef pripremiti prave britanske klasike: 

  • fish & chips (pržena riba s krumpirićima)
  • beef Wellington (goveđi file u lisnatom tijestu)
  • sherry trifle (tradicionalni britanski slojeviti desert sa sherryjem)

"Tamo je i stol s veganskim sushijem, pa ako vam se moje jelo ne sviđa, slobodno idite tamo", rekao je Grover.

Također, prisjetio se i jedne anegdote sa zvijezdom koju je ipak odlučio ne imenovati: "Jedna poznata reality zvijezda doslovno je trpala hranu u usta. Rekla mi je da tjednima nije pošteno jela kako bi stala u svoju haljinu."

POGLEDAJTE VIDEO: Kome ide zlatni kipić? Filmska kritičarka: 'Vodi se mrtva trka između dva filma'

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
