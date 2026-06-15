Što zapravo znači sporazum Amerike i Irana: 'Ovo nije početak kraja'

Teheran i Washington potvrdili su da je postignut sporazum o okončanju rata, no još uvijek nije poznato što točno piše u dokumentu. Sky News je u svojoj analizi u ponedjeljak pobrojao što se zasad zna o sporazumu.

Njihov američki dopisnik Mark Stone izvještava da se vjeruje kako dokument ima dvije stranice te je predstavljen kao memorandum o razumijevanju. Prema iranskoj poluslužbenoj novinskoj agenciji Mehr, trebao bi biti potvrđen rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. "Mirovni sporazum s Iranom zasigurno nije početak kraja nego kraj početka", ocijenio je dopisnik.

Prema riječima pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, sporazum predviđa "trenutačni i trajni prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući i Libanon". Primirje bi trebalo trajati 60 dana, tijekom kojih će se pregovarati o sadržajnijem i trajnijem sporazumu. Međutim, Izrael je izjavio da nije dio tog sporazuma te je ranije naglasio da zadržava slobodu vojnog djelovanja u Libanonu.

Nuklearni program

Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će se Hormuški tjesnac, glavna pomorska ruta, koju je Iran de facto zatvorio, ponovno otvoriti u petak. Također je naredio da se tada ukine američka blokada iranskih luka. Rekao je za New York Times da će tjesnac biti "trajno bez naplate".

Ublažavanje sankcija za Iran jedna je od tema o kojoj će se pregovarati tijekom 60-dnevnog razdoblja primirja, naveo je Kazem Gharibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova. Trumpova administracija ranije je izjavila da će iranski novac biti odmrznut tek kada Iran ispuni određene uvjete. Agencija Mehr tvrdi da će 12 milijardi dolara biti odmrznuto prije početka pregovora te ponavlja tvrdnje da bi SAD trebao predstaviti planove obnove vrijedne najmanje 300 milijardi dolara za Iran.

Malo toga je poznato o raketnom programu, ali agencija Mehr navodi da je memorandum o razumijevanju to isključio iz završnih pregovora. Nuklearni program nalazi se u neizvjesnosti. Iranske zalihe visoko obogaćenog uranija bit će tema tijekom 60-dnevnog primirja, ranije su rekli izvori za Reuters.

Stavovi SAD-a i Irana i dalje se razilaze - američki dužnosnik je prije objave rekao da bi sporazum uključivao uklanjanje i uništavanje tih zaliha. Visoki iranski dužnosnik naveo je da nacrt sporazuma dopušta Iranu da razrijedi obogaćeni uranij unutar zemlje. Trump je u nedjelju rekao da će, ako Iran ne postigne nuklearni sporazum, ponovno pokrenuti vojne napade ili učiniti Sjedinjene Države "čuvarom Bliskog istoka" u zamjenu za 20 posto prihoda regije.