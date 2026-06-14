Hoće li Iran pokvariti Trumpov 80. rođendan? SAD najavio kraj rata, iz Teherana stigao hladan tuš

Američki i pakistanski čelnici predviđaju da bi se u nedjelju mogao potpisati dugo očekivani okvirni sporazum o okončanju borbi između Sjedinjenih Država i Irana, ali Teheran je izrazio sumnju u taj vremenski okvir, a tvrdokorni prosvjednici u Iranu izrazili su protivljenje sporazumu.

Predsjednik Donald Trump objavio je u subotu na društvenim mrežama da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan sljedeći dan, na njegov 80. rođendan.

Pakistanski premijer Šehbaz Šharif rekao je da su se dvije strane dogovorile o okviru mirovnog sporazuma te da se Islamabad priprema za elektroničko potpisivanje u nedjelju, nakon čega će uslijediti razgovori na tehničkoj razini u sljedećem tjednu.

Iran demantira potpisivanje sporazuma

No, Iran nije potvrdio da će sporazum biti potpisan u nedjelju.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei, govoreći prije Trumpove objave, upozorio je da ne treba komentirati vrijeme potpisivanja, ali su ga državni mediji citirali rekavši: "To neće biti sutra", već bi se moglo dogoditi "sljedećih dana".

Trump je na svojoj mreži Truth Social napisao da će nakon potpisivanja okvirnog sporazuma Hormuški tjesnac, vitalna arterija za globalnu opskrbu naftom koju je Iran blokirao, odmah biti "otvoren za sve".

Premda su američka bombardiranja teško oslabila iransku vojno-industrijsku bazu i nanijela štetu njegovim vojnim kapacitetima, stručnjaci kažu da je rat dodatno učvrstio dominaciju tvrdokorne Revolucionarne garde.

Videosnimke na društvenim mrežama i iranskim vijestima prikazuju protivnike sporazuma kako se okupljaju na trgovima i ispred ministarstva vanjskih poslova u Teheranu, i kako se čini naizgled okrivljuju iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija dok su skandirali: "Arakči, srami se, ostavi se Amerike!"

Kada su SAD i Izrael 28. veljače započeli rat protiv Irana, Trump je pozvao Irance da se dignu i preuzmu državne institucije.

Sukobi se nastavljaju

Čak i dok se činilo da se SAD i Iran u protekla dva dana kreću prema sporazumu, sukobi su se nastavili, dok američka vojska nameće blokadu Iranu i nastoji ublažiti iranski stisak nad Hormuškim tjesnacem, koji je prije rata bio kanal za 20% svjetskih pošiljki nafte.

U subotu rano ujutro, američke snage oborile su više iranskih dronova koji su se kretali prema tjesnacu, objavila je američka vojska.

Izrael, koji tvrdi da nije strana u američko-iranskom sporazumu, rekao je u subotu da je u Libanonu tijekom 24 sata napao više od 70 lokacija iranskog saveznika Hezbolaha.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sukobio se s Trumpom zbog američkih zahtjeva da Izrael obuzda vojne akcije u Libanonu kako bi Washington mogao postići dogovor s Teheranom.

U petak je Arakči rekao da, premda su promjene sporazuma još uvijek moguće, okvirni sporazum pokazuje da je njegova zemlja izašla jača iz sukoba.

'Smrt onome tko popušta'

Na provladinim skupovima održanim diljem Irana u subotu navečer, stanovnici i novinske agencije izvijestili su da su tvrdolinijaši koji se protive okvirnom sporazumu glasno izrazili svoje nezadovoljstvo.

Stanovnik sjeveroistočnog grada Mašhada rekao je za Reuters da su neki prosvjednici skandirali: "Smrt onome tko popušta", očito se referirajući na Arakčija. "Odstupi, odstupi."

Predloženi memorandum o razumijevanju poziva na ponovno otvaranje tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade, rekli su izvori sa svih strana u pregovorima.

Pregovori o iranskom nuklearnom programu - ključnom obrazloženju koje je Trump dao za rat - održat će se nakon toga.

"Iran će otvoriti Hormuški tjesnac, to je uvjet. Mogao bi biti otvoren bez naplate prolaska. Dok to čine, mi ćemo ukinuti našu blokadu“, rekao je novinarima američki dužnosnik.

"To će se dogoditi istodobno, a dio sljedećeg koraka, faze nakon toga, bit će razminiranje tjesnaca“, rekao je dužnosnik, naznačujući da bi zemlje iz skupine G7 mogle imati ulogu u tome.

SAD bi mogao odmrznuti imovinu Irana

Nacrt dogovora koji je Reutersu opisalo više izvora ukazuje na to da bi SAD počeo oslobađati milijarde dolara zamrznute iranske imovine i odustati od sankcija na izvoz nafte, u zamjenu za otvaranje tjesnaca.

Iranska novinska agencija Fars citirala je Bageija koji je rekao da je oslobađanje zamrznute iranske imovine sastavni dio sporazuma, a također i da će Iran morati naplaćivati ​​usluge u Hormuškom tjesnacu.

Rekao je da se strane vojne baze u regiji moraju ukinuti, izvijestila je agencija, bez navođenja detalja.

O iranskom nuklearnom programu pregovaralo bi se tijekom 60-dnevnog razdoblja pregovora.

Američki dužnosnik rekao je da bi sporazum u konačnici doveo do ukidanja iranskog nuklearnog programa, pri čemu bi zalihe visoko obogaćenog uranija bile uništene i uklonjene.