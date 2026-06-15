'Spider-Man' pao u krater vulkana i poginuo: Kamera snimila kobni trenutak

Avanturist poznat kao "Spider-Man iz Jemena" tragično je poginuo nakon što je upao u vulkanski krater dok se penjao po okomitim stijenama kratera Hardah Dam u južnoj pokrajini Dhale u Jemenu.

Tridesetogodišnji Al-Qaqa Ibn Antar u jednom je trenutku izgubio hvat te je pao s visine od 119 metara, objavila je lokalna Uprava civilne zaštite, koja je podijelila i video koji prikazuje trenutak njegovog pada.

Na snimci od deset sekundi vidi se kako je mladić penje po litici bez ikakve sigurnosne opreme. Na njoj su bijelim slovima ispisana imena na arapskom jeziku, prenosi Daily Star.

Dok se desnom rukom držao za liticu, a lijeva mu je u zraku, čini se kako gubi stisak i tragično pada u smrt.

Proslavio se snimkama svojih vratolomija

Poginuli mladić stekao je slavu na društvenim mrežama gdje je objavljivao snimke na kojima se penje na izuzetno rizične terene po Jemenu. Na jednom video vidi se kako visi s ruba stjenovite litice golim rukama, bez ikakve zaštitne opreme.

Spasilački timovi pojurili su na mjesto nesreće. Četverosatna potraga bila je izuzetno složena zbog strmog i kamenog terena, no ronioci su uspjeli pronaći njegovo tijelo na dubini od 30 metara. Uprava civilne zaštite pohvalila je "herojskog" ronioca Abda Mohameda Al-Qansa, zapovjednika ronilačkog i spasilačkog tima, koji je krenuo u misiju izvlačenja Antarovog tijela.

"Sudjelovao je u jednoj od najtežih i najopasnijih spasilačkih misija u Jemenu, kada se spustio na dno vulkana Dammat da izvuče tijelo mladog Qaqaa Antara Al-Absija", stoji u njihovoj objavi.

Brana Hardah jedinstveni je vulkanski krater koji se nalazi u blizini grada Damta, u južnoj jemenskoj pokrajini Dahle. Krater ima strme stjenovite zidove, dok je u njezinom podnožju vruće sumporno jezero.