FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠIRI SE VIDEO /

'Spider-Man' pao u krater vulkana i poginuo: Kamera snimila kobni trenutak

'Spider-Man' pao u krater vulkana i poginuo: Kamera snimila kobni trenutak
×
Foto: Arab world, X/Screenshot/The Saviour, X

Dok se desnom rukom držao za liticu, a lijeva mu je u zraku, čini se kako gubi stisak i tragično pada u smrt

15.6.2026.
8:43
Dunja Stanković
Arab world, X/Screenshot/The Saviour, X
VOYO logo
VOYO logo

Avanturist poznat kao "Spider-Man iz Jemena" tragično je poginuo nakon što je upao u vulkanski krater dok se penjao po okomitim stijenama kratera Hardah Dam u južnoj pokrajini Dhale u Jemenu. 

Tridesetogodišnji Al-Qaqa Ibn Antar u jednom je trenutku izgubio hvat te je pao s visine od 119 metara, objavila je lokalna Uprava civilne zaštite, koja je podijelila i video koji prikazuje trenutak njegovog pada. 

Na snimci od deset sekundi vidi se kako je mladić penje po litici bez ikakve sigurnosne opreme. Na njoj su bijelim slovima ispisana imena na arapskom jeziku, prenosi Daily Star. 

Dok se desnom rukom držao za liticu, a lijeva mu je u zraku, čini se kako gubi stisak i tragično pada u smrt. 

Proslavio se snimkama svojih vratolomija

Poginuli mladić stekao je slavu na društvenim mrežama gdje je objavljivao snimke na kojima se penje na izuzetno rizične terene po Jemenu. Na jednom video vidi se kako visi s ruba stjenovite litice golim rukama, bez ikakve zaštitne opreme.  

Spasilački timovi pojurili su na mjesto nesreće. Četverosatna potraga bila je izuzetno složena zbog strmog i kamenog terena, no ronioci su uspjeli pronaći njegovo tijelo na dubini od 30 metara. Uprava civilne zaštite pohvalila je "herojskog" ronioca Abda Mohameda Al-Qansa, zapovjednika ronilačkog i spasilačkog tima, koji je krenuo u misiju izvlačenja Antarovog tijela.

"Sudjelovao je u jednoj od najtežih i najopasnijih spasilačkih misija u Jemenu, kada se spustio na dno vulkana Dammat da izvuče tijelo mladog Qaqaa Antara Al-Absija", stoji u njihovoj objavi. 

Brana Hardah jedinstveni je vulkanski krater koji se nalazi u blizini grada Damta, u južnoj jemenskoj pokrajini Dahle. Krater ima strme stjenovite zidove, dok je u njezinom podnožju vruće sumporno jezero.

AvanturistPenjanjeVulkanKraterJemenCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike